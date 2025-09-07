-- -- -- / -- -- --
في معرض التجارة البينية الإفريقية

عقود صيدلانية مرتقبة بقيمة 400 مليون دولار

عقود صيدلانية مرتقبة بقيمة 400 مليون دولار
وزارة الصناعة الصيدلانية

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، الأحد، عن توقعات بتوقيع عقود في قطاع الصناعة الصيدلانية بقيمة 400 مليون دولار ضمن فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، المنظم بالجزائر بين 4 و10 سبتمبر الجاري.

وأوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش تفقده أجنحة المؤسسات الناشطة في المجال، أن مشاركة القطاع في هذا الحدث تعرف “نجاحًا كبيرًا”، مرجحًا أن تتوج بتوقيع عقود هامة تعزز مكانة الجزائر في هذا المجال الحيوي.

وأشار قويدري إلى أن تنظيم المعرض بالجزائر يمثل “محطة بارزة” لترسيخ التعاون الإفريقي-الإفريقي، مبرزًا أهمية الصناعة الصيدلانية باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا يمتلك قدرات صناعية وعلمية معتبرة، تؤهل الجزائر للقيام بدور محوري في تعزيز السيادة الصحية الإفريقية.

