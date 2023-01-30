عقود ما قبل التشغيل: هذا موعد تسوية ملفات العاملين في القطاع الإقتصادي

سيتم تسوية وضعية العاملين بموجب عقود ما قبل التشغيل في القطاع الإقتصادي العام والخاص قبل نهاية السنة الجارية. حسب ما أكده وزير العمل.

وقال يوسف شرفة على هامش زيارة عمل قادته إلى ولاية الأغواط، الأحد، إنه سيتم تسوية وضعية الموظفين العاملين في القطاع الاقتصادي سواء العام والخاص بموجب عقود ما قبل التوظيف، قبل نهاية عام 2023.

وأوضح الوزير أنه سيتم في هذا الشأن مراعاة معايير معينة تتعلق خاصة بالمواعيد والأداء المهني إلى جانب تقييم الموظفين المعنيين في ضوء التقارير التي يضعها أصحاب العمل.

من جهة أخرى، وحول موعد صب الزيادات المقررة في المعاشات ومنح المتقاعدين، أكد الوزير أن الزيادات سيتم صرفها قبل شهر رمضان المقبل.