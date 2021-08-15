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الجزائر

عقيد بالحماية المدنية: معظم الحرائق متحكم فيها ولا تشكل خطرا على الساكنة

الشروق أونلاين
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عقيد بالحماية المدنية: معظم الحرائق متحكم فيها ولا تشكل خطرا على الساكنة

أكد العقيد فاروق عاشور المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العائد من ولاية تيزي وزو، إن معظم الحرائق متحكم فيها ولا تشكل خطرا على الساكنة.

وقال العقيد في لقاء له مع الإذاعة الجزائرية، الأحد، إن “معظم هذه الحرائق متحكم فيها ولا تشكل خطرا على الساكنة وهو الأمر المهم بالنسبة الينا لأن كل جهودنا منصبة على تحييد هذه المناطق السكنية وحمايتها. خاصة بولاية الطارف وبجاية جيجل وتيزي وزو”.

وأوضح عاشور، أن الجهود متواصلة لإخماد 19 حريقا على مستوى 11 مشيرا إلى تسحيل حريقين بكل من ولايات جيجل وتيزي وزو و سطيف قالمة حريقين في كل ولاية ، فيما سجلت كل من ولايات البويرة ،عنابة وسكيكدة وعين الدفلى حريق واحد لكل ولاية. فيما تشهد حاليا أيضا ولاية بجاية 4 حرائق وولاية الطارف 3 حرائق.

أما الحصيلة العملياتية – حسب ذات المصدر – فقد تم اخماد أكثر من 74 حريقا خلال 24 ساعة الماضية بفضل الجهود المبذولة ميدانيا من طرف المتدخلين .

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