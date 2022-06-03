عقيلة صالح يدعو إلى دخول طرابلس بالقتال.. فيديو يحدث ضجة

تداولت مواقع إعلامية وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يُظهر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وهو يتوعّد بدخول طرابلس، بالحرب أو بالسّلم.

وجاء في المنشورات “عقيلة صالح يصرّح بأن العاصمة تسيطر عليها مجموعات مسلّحة ولا يمكن دخولها إلا بالقتال”، فيما ذهبت منشورات أخرى ومواقع إعلامية للقول “عقيلة صالح يدعو لدخول طرابلس بالحرب أو بالسّلم”.

وأرفقت بعض هذه المنشورات بمقطع مصوّر يظهر فيه عقيلة صالح وهو يقول “الحقيقة الثابتة أن طرابلس تحت سيطرة مجموعات مسلّحة ولا يمكن دخول العاصمة إلا بخيارين: القتال أو بموافقة هذه المجموعات فتكون الحكومة تحت سيطرة هذه المجموعات”.

سياق ظهور هذه المنشورات

يأتي ظهور هذه المنشورات بعدما ألقى عقيلة صالح كلمة في مدينة سرت في 31ماي، بعد مرور نحو أسبوعين على اشتباكات كادت أن تُدخل العاصمة طرابلس في دائرة الحرب مجدداً.

ففي السابع عشر من ماي، أعلنت الحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا – المعيّنة من البرلمان في الشرق والمدعومة من المشير خليفة حفتر – مغادرتها طرابلس عقب اشتباكات مسلّحة استمرّت لساعات مع قوات موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة المتمركزة هناك. وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان باشاغا دخول طرابلس برفقة عدد من أعضاء حكومته.

وتشير هذه الأحداث إلى استمرار الفوضى التي ابتُليت بها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 ولم تنجح في التخلص منها، في غياب حكومة منتخبة تقبل بها كلّ الأطياف.

تصريح مجتزأ

لكن التصريح المنقول عن عقيلة صالح مجتزأ. فصحيح أنه تحدّث في هذه الكلمة عن أن الدخول إلى طرابلس يقتضي القتال مع القوات المتمركزة فيها أو الخضوع لها، إلا أنه أضاف “لذلك، وتجنباً لإراقة الدماء، فإن مدينة سرت الواقعة في وسط البلاد هي الحلّ الضامن لتحرّر الحكومة من السيطرة عليها”.

وتابع قائلاً “خيار الاقتتال لم يعد مقبولاً بل مرفوضاً رفضاً باتًا وقاطعاً”.

ولم يرد في حديث عقيلة صالح ما يدعو لاقتحام العاصمة أو لاستخدام العنف. وقد عمد ناشرو المقطع المتداول إلى حذف الشطر الثاني من كلامه.