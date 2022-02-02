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الجزائر

عقيلة صالح يستقبل سليمان شنين سفير الجزائر بليبيا  

الشروق أونلاين
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عقيلة صالح يستقبل سليمان شنين سفير الجزائر بليبيا  

استقبل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، الأربعاء، سفير الجزائر في ليبيا سليمان شنين.

وجرى خلال هذا اللقاء الاطلاع على آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وعبر شنين عن دعم الجزائر للحلول التوافقية بين الأشقاء الليبيين وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وصون سيادة ووحدة ليبيا وتكريس حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه ومؤسساته السياسية.

للإشارة  أكد سليمان شنين على وقوف الجزائر على مسافة واحدة من كافة الأطراف الليبية وعدم انحيازها لأي طرف خلافا لما أوردته بعض المصادر بأنه أكد ” موقف الجزائر الداعم لمجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد ودعم كافة القرارات الصادرة عنه”.

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