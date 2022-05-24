عكس ما يروّج له.. فرنسا وإسبانيا حاضرة في ألعاب البحر المتوسط بوهران

تتحدّث وسائل إعلام مغربية “بشكل مضلّل”، عن مقاطعة فرنسا وإسبانيا لدورة ألعاب البحر المتوسط، التي تحتضنها وهران بين 25 جوان و5 جويلية المقبلين.

لكن محافظ الدورة عزيز درواز، كان قد أكّد في تصريح سابق، مشاركة كلّ من إسبانيا وفرنسا في منافسات الدورة. باستثناء منافسة الفروسية.

فحسب ماجاء في تصريح درواز حول إعلان اتحاديتي الفروسية في فرنسا وإسبانيا عن انسحابهما من المنافسة، فإن البلدين ضمن الدول التي ستكون حاضرة في دورة وهران.

وقد تأكّدت مشاركة كلّ من:”قبرص، مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليا، ليبيا، المغرب، البرتغال، إسبانيا، سوريا، وتركيا. مع احتمال التحاق تونس ولبنان، بألعاب البحر المتوسط وهران 2022.

وكان درواز قد أشار إلى سعي اتحاديتي فرنسا وإسبانيا للفروسية لفرض شروط خاصّة لمشاركتها في الدورة، بدعوى “توفير الضمانات المطلوبة بخصوص صحة وسلامة الخيول”.

وفنّد درواز “مزاعم” الاتحاديتين بهذا الشأن. مبرزا أن الجزائر ستكون أول بلد منظّم في تاريخ الألعاب، يتحمّل كافّة مصاريف السفر الخاصة بنقل الخيول المشاركة في منافسة الفروسية.

إلى جانب ذلك، تولّت لجنة التنظيم تسهيل عملية دخول الخيول المشاركة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، إلى الاسطبلات المخصّصة لها بشكل مباشر.

وقال درواز مستنكرا:”الدولة (الجزائرية) قرّرت تفضُّلا منها، أن تضع على عاتقها هذه المسؤولية. فكيف يتمّ اتهامنا بعدم توفير الظروف اللازمة”.