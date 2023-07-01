-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عكس مبابي “الجبان”.. بوغبا يدعو العدالة الفرنسية للاقتصاص مِن قاتل نائل

علي بهلولي
  • 745
  • 0
عكس مبابي “الجبان”.. بوغبا يدعو العدالة الفرنسية للاقتصاص مِن قاتل نائل
الأرشيف
بول بوغبا

عكس زميله في منتخب “الديكة” كيليان مبابي، بدا اللاعب بول بوغبا صريحا في التعامل مع مقتل الشاب نائل على يد شرطي فرنسي.

وقال متوسّط ميدان منتخب فرنسا بول بوغبا في أحدث تغريدة له عبر منصّة “تويتر”: “ارقد في سلام يا نائل. تعاطفي مع أمّه وعائلته”.

وأضاف لاعب نادي جوفانتوس الإيطالي: “لا أحد يستحقّ الموت بِعمر 17 سنة. والأكثر من ذلك بِسبب رفض الامتثال. على القضاء التحقيق في الأمر والعدل في القضية”.

وكان قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي قد نشر تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ذاته، اشْتُمّت منها رائحة الأمن الفرنسي. وبدلا من الجرأة في تسمية القطّ قطّا، راح لاعب “البي آس جي” يُحرّر أشبه بِبيان للحكومة الفرنسية أو وزارة الداخلية لِهذا البلد. عِلما أن مبابي مُقرّب و”مُدلّل” من قبل الرّئيس إيمانويل ماكرون.

مقالات ذات صلة
اتحاد طنجة يرغب في الاحتفاظ بغايا مرباح

اتحاد طنجة يرغب في الاحتفاظ بغايا مرباح

الفرنسي كانتي يشتري فريقا في بلجيكا

الفرنسي كانتي يشتري فريقا في بلجيكا

شارلوروا البلجيكي يرغب في التعاقد مع لاعب بارادو

شارلوروا البلجيكي يرغب في التعاقد مع لاعب بارادو

شباب بلوزداد يطلب 2 مليون دولار لتسريح وامبا

شباب بلوزداد يطلب 2 مليون دولار لتسريح وامبا

صحفي إيطالي: جلب عوّار إلى روما “ضربة معلّم”

صحفي إيطالي: جلب عوّار إلى روما “ضربة معلّم”

محيوص خارج حسابات الزمالك

محيوص خارج حسابات الزمالك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد