عكس مبابي “الجبان”.. بوغبا يدعو العدالة الفرنسية للاقتصاص مِن قاتل نائل

عكس زميله في منتخب “الديكة” كيليان مبابي، بدا اللاعب بول بوغبا صريحا في التعامل مع مقتل الشاب نائل على يد شرطي فرنسي.

وقال متوسّط ميدان منتخب فرنسا بول بوغبا في أحدث تغريدة له عبر منصّة “تويتر”: “ارقد في سلام يا نائل. تعاطفي مع أمّه وعائلته”.

وأضاف لاعب نادي جوفانتوس الإيطالي: “لا أحد يستحقّ الموت بِعمر 17 سنة. والأكثر من ذلك بِسبب رفض الامتثال. على القضاء التحقيق في الأمر والعدل في القضية”.

وكان قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي قد نشر تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ذاته، اشْتُمّت منها رائحة الأمن الفرنسي. وبدلا من الجرأة في تسمية القطّ قطّا، راح لاعب “البي آس جي” يُحرّر أشبه بِبيان للحكومة الفرنسية أو وزارة الداخلية لِهذا البلد. عِلما أن مبابي مُقرّب و”مُدلّل” من قبل الرّئيس إيمانويل ماكرون.