علاج جديد لمرضى “فابري” النادر في الجزائر

يصيب شخصا واحدا من بين 2000

أضحى بإمكان مرضى “فابري”، وهو من الأمراض الوراثية النادرة في الجزائر، الاستفادة من دواء جديد مبتكر، يقدم إضافة نوعية في التكفل وفق ما أكّده خبراء ومختصون في الداء خلال لقاء نظمته شركة “تاكيدا” ممثلة بمجموعة “كلينيكا” في الجزائر، من أجل رفع مستوى الوعي حول كيفية التكفل الأفضل بالمرضى الجزائريين المصابين بهذا المرض النادر.

وبهذه المناسبة، قالت مايا مجو، رئيسة العمليات التجارية في شركة “تاكيدا”: إن الدّواء الجديد المبتكر، يأتي في إطار التزام الشركة بتحسين صحة المرضى وتوفير العلاج لهم في بالإضافة إلى تعزيز التشخيص المبكر الذي يسمح بالمراقبة المثلى للمرضى وضمان الرعاية المناسبة ودعم مبادرات التشخيص الأسرع للمرضى المصابين من أجل تقليل الأخطاء”

وكانت الندوة التي جمعت خبراء دوليين ووطنيين متخصصين في علاج مرض فابري، فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول التكفل بالمرضى بشكل أفضل، بالإضافة إلى مناقشة الاستخدام الأمثل للعلاج الجديد، وذلك من خلال الجلسات العامة ودراسات الحالة.

ويشدد المختصون على ضرورة علاج مرض فابري تحت إشراف طبيب من ذوي الخبرة في هذا التخصص أو غيره من الأمراض الأيضية الوراثية.

للإشارة، فإن مرض “فابري” هو مرض استقلابي وراثي نادر، مرتبط بالكروموسوم X، يصيب الرجال بشكل أساسي ويتميز بأعراض الكلى والجلد والعصبية والقلب والأوعية الدموية والقوقعة الذهنية والأوعية الدموية.