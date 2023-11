علاج جديد يعيد حاسة الشم والتذوق خلال 10 دقائق

توصلت دراسة جديدة إلى أن علاجا جديدا يمكن أن يعيد حاسة الشم والتذوق الطبيعية خلال دقائق للأشخاص الذين عانوا من فيروس كورونا.

ويتضمن العلاج الجديد حقن الستيرويد في مجموعة من الأعصاب في قاعدة الرقبة، ما يحفز الجهاز العصبي وذلك خلال 10 دقائق فقط.

استخدمت هذه التقنية لمحاولة علاج اضطراب ما بعد الصدمة، والصداع العنقودي، وبعض الأمراض النادرة.

ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم استخدامها لمحاولة علاج أعراض فيروس كورونا الطويلة الأمد في بيئة الدراسة.

Medical News Today: “New treatment restores sense of smell in some people with long COVID”https://t.co/mCcKuflleZ

— Dakota (@Dakota_150) November 20, 2023