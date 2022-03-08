-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

علاج مرضى السرطان ضمن اتفاقية رعاية بين سوناطراك ووزارة الصحة

الشروق أونلاين
  • 367
  • 0
علاج مرضى السرطان ضمن اتفاقية رعاية بين سوناطراك ووزارة الصحة
ح.م
جانب من التوقيع على الاتفاقيات

قام مجمع سوناطراك،  الاثنين، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات رعاية أبرمت لفائدة مصالح وزارة الصحة تخص في مجملها توفير مراكز للعلاج الإشعاعي لفائدة مرضى السرطان.

وتشمل هذه الاتفاقيات الثلاثة التزامات بالتكفل المالي من أجل تمويل مركز أول متخصص في العلاج الإشعاعي لفائدة مرضى السرطان بمستشفى الرويبة، وكذا تمويل مركز ثاني بمستشفى بني مسوس، حسبما أفاده بيان لسوناطراك.

وأوضح المصدر ذاته أن استلام هذين المركزين سيكون في السداسي الثاني لسنة 2023. كما سيساهم هذا الإنجاز في تقليل الضغط على المراكز الأخرى في منطقة الوسط.

وتنص الإتفاقية الثالثة على تزويد وزارة الصحة بـ10 عشرة مولدات أكسجين مجهزة لفائدة عدد من المستشفيات عبر مختلف الولايات.

للإشارة فقد حضر مراسم التوقيع كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ووزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار وكذا ممثلي الشريك الاجتماعي لسوناطراك وإطارات سامية لسوناطراك ووزارة الصحة.

مقالات ذات صلة
سجن أقارب طحكوت والمتصرف الإداري

سجن أقارب طحكوت والمتصرف الإداري

الرئيس تبون: الانقسام العربي ليس قدرا محتوما

الرئيس تبون: الانقسام العربي ليس قدرا محتوما

الجلسة بـ 15 ألف دينار.. ممارسات غير أخلاقية بصالونات التدليك

الجلسة بـ 15 ألف دينار.. ممارسات غير أخلاقية بصالونات التدليك

مسؤول الأمن بالقطب الجامعي لبلعباس يحاول الانتحار ليلا

مسؤول الأمن بالقطب الجامعي لبلعباس يحاول الانتحار ليلا

الفريق شنقريحة “المرأة الجزائرية قدمت صورا لا مثيل لها من البطولة”

الفريق شنقريحة “المرأة الجزائرية قدمت صورا لا مثيل لها من البطولة”

قصّة سطو المخزن على طائرات مهداة للجزائر من السوفيات!

قصّة سطو المخزن على طائرات مهداة للجزائر من السوفيات!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد