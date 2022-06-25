علاقة آدم الوناس مع مسؤوليه توتّرت و4 أندية تُريد انتدابه

تأزّمت العلاقة بين اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس وإدارة فريقه نابولي الإيطالي، في فترة تعرف سوق الانتقالات الصيفية أيّامها الأولى.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2017 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

وطلب آدم الوناس من إدارة فريقه نابولي أن لا تُحدّثه عن تجديد العقد، لأنه يرفض المُقترح جملة وتفصيلا، ويُصرّ على تغيير الأجواء هذه الصائفة. كما ذكرته صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية في تقرير لها نشرته، السبت.

ولعلّ غضب آدم الوناس ما يُبرّره، ذلك أن الدولي الجزائري مُنحت له فرصة اللّعب أساسيا في صفوف فريق نابولي، 13 مرّة فقط في 5 سنوات! بِمعدّل مقابلتَين ونصف مقابلة أساسيا كلّ موسم! وذلك في بطولة إيطاليا وكأس هذا البلد ورابطة أبطال أوربا والدوري الأوروبي. ناهيك عن إعارته على فترات متباينة إلى 3 أندية: نيس من فرنسا وكروتوني رفقة كالياري من إيطاليا.

وتستثمر 4 أندية إيطالية في “أزمة” آدم الوناس” مع مسؤوليه، من أجل انتدابه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهي وفقا للمصدر ذاته: تورينو من القسم الأوّل وليتشي رفقة كريمونيزي ومونزا الذين التحقوا مُؤخّرا بِحظيرة النخبة.