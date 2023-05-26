علاقة الزوجة بأخوات زوجها.. زوجات ضحية الكنة الثانية

تحولت الكثير من العلاقات الأسرية إلى جحيم. وهذا، لعدة أسباب، حيث طغت عليها الكثير من الجوانب المادية خاصة، وكذا البغض والحسد من أجل أشياء فانية، ولم تبق كما كانت في الماضي، مبنية على المحبة والتعاون وحسن الجوار والاحترام خاصة.ز ولعل من بين العلاقات التي نقف عندها اليوم، التي تشتكي منها الكثير من الأزواج، علاقة هذه الزوجة بأخت زوجها، حيث تحولت هذه الأخيرة إلى كنة ثانية، كما عبرت عنه الكثير ممن يشكون من هذا التوتر الدائم.. وفي بعض الأحيان، حتى دون سبب، فقط لخلق البلبلة والصراعات والخصام معها.

تقول نادية، وهي عاملة بإحدى الشركات: “في الحقيقة، كانت طيبة وخلوقة معي، لكن، مع مرور الوقت، وحينما لاحظت التوافق التام بيني وبين أخيها- زوجي- انقلبت حالها تجاهي، وأصبحت تجد في كل مرة الأسباب من لا شيء، لأجل الخصام بيننا، وكأنها كانت تجرني إلى فخ، وكنت أعرف تماما ما تريده، فكنت أتجنبها في كل مرة، حتى وإن كان كلامها أو حركاتها معي قاسية.. وكما يقال، للصبر حدود، فجاء اليوم الذي كان واجبا علي الوقوف لها الند للند. ولا أكذب عليكم، كدت أن أخسر زوجي بسببها، حيث أصبحت لا أطيق الجلوس إلى العائلة، خاصة ونحن نعيش في نفس البيت”.

يتطور الخصام، في العديد من العلاقات بين أخت الزوج وزوجته، وربما يصل الأمر في الكثير من المرات إلى الطلاق، خاصة حينما يعجز الزوج عن الدفاع عن زوجته، وربما يقف في صف أخواته. وهو ما وقعت فيه سهام، التي لم يتجاوز زواجها أكثر من سنة. هذا، نتيجة للخصام الدائم مع أخوات زوجها: “الشيء الذي تأسفت عليه، ليس الطلاق في حد ذاته، بل جبن الرجل الذي تزوجته. فبدل الدفاع عني، سمح في زواجنا في أول منعرج، بالرغم من أنه يعرف أنه لا يمكن لامرأة أن تعيش معه، وجحيم أخواته تحت سقف واحد.. تجاوزن، في الكثير من المرات، الأدب والأخلاق، ووصلت الحال إلى ضربي، وهو يتفرج، دون أن يحرك ساكنا”.

الغريب، في الكثير من العلاقات التي وقفنا عليها في هذا الموضوع، أن أذى أخوات الزوج الذي يطال زوجته، ليس بالضرورة أن يكن معها في نفس البيت، بل حتى المتزوجات، اللواتي تبقى علاقتهن بالبيت وهن متزوجات، كعلاقتهن به لما كن عزباوات في ما مضى، يأتين في كل الأوقات، ويفرضن قانونا خاصا بالبيت. هنا، يحدث ذلك الصراع الخفي، الذي ينفجر حتما، وتكون عواقبه وخيمة، خاصة على الزوجة، التي لا تجد السند حتى من زوجها، وتصبح ضحية كنة ثانية.