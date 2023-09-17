“علاقتي مع بلماضي ليست على أحسن ما يرام فكيف يمنحنا المباراة”

عادل عمروش يرّد على مدرب المنتخب الأوغندي

تفاجأ المدرب التنزاني الجزائري عادل عمروش لتصريحات مدرب المنتخب الأوغندي ميلوتين سريدوجيفيتش، ميتشو الذي قال في تصريحات سابقة إنه يشك في نتيجة المباراة الأخيرة بين المنتخب الوطني الجزائري وتنزانيا التي لعبت بملعب عنابة لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، وانتهت بالتعادل سمح للتنزانيين من التأهل إلى نهائيات كوت ديفوار وأقصت المنتخب الأوغندي من المنافسة.

وقال التقني الجزائري في تصريحات خص بها موقع “سبورت نيوز أفريكا”، اطلعت عليها “الشروق”: “نعم، قرأت ذلك… إنه في الحقيقة أمر غير جدّي. لقد أدينا مباراة قوية أمام المنتخب الجزائري الذي بحث عن الفوز طيلة اللقاء. بصراحة، كيف يمكنني أن أتخيل للحظة واحدة أن جمال بلماضي، الذي لا تربطني به أفضل العلاقات، بإمكانه أن يمنحنا المباراة؟ مضيفا عن التعادل الذي حققه أمام رفقاء محرز، الذي مكنه من التأهل رغم فوز المنتخب الأوغندي: “إنه أداء جيد جدًا، لا أعرف إذا كان الكثير من الناس يتوقعون ذلك. وانتهت مباريات تنزانيا الأخيرة في الجزائر بشكل سيئ (0-7 في 2017 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا، 1-4 في مباراة ودية عام 2022). لكننا تماسكنا، ولعبنا المباراة الصحيحة، أمام فريق جزائري جيد للغاية، لعب أمام جماهيره، بعنابة، المعروفة بتشجيعها ومؤازرتها للمنتخب الجزائري، نحن حقًا سعداء جدًا بهذا التأهل، وسننتظر الآن القرعة في أكتوبر. أتمنى أن نلعب مباراة ودية واحدة على الأقل في أكتوبر، قبل خوض المباراتين في تصفيات كأس العالم في نوفمبر. ثم سندخل في مرحلة التحضير لـ نهائيات كأس إفريقيا القادمة.

وعن سؤال إن كان التأهل هدفا بعد مجيئه إلى الخضر قال التقني الجزائري: “لم يتحصل الفريق التنزاني إلا على نقطة واحدة بعد جولتين من بداية تصفيات كأس إفريقيا 2023 المؤجلة إلى سنة 2024، لذلك كانت البداية سيئة، علاوة على ذلك، عندما وقعت عقدي، أخبرني رئيس الاتحاد أن التأهل لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار ليست أولوية، وأن مجيئي كان من أجل بناء منتخب مستقبلي. كما فعلت في البوروندي سابقا، لكن بالنسبة إلي، كان الوصول إلى النهائيات هدفًا يمكن تحقيقه. أعرف أفريقيا جيدًا، لقد قمت بالتدريب، في العديد من البلدان، فزت بكأس السيكافا مع كينيا، وألقاب مع دي سي موتيما بيمبي، في جمهورية الكونغو الديمقراطية..

وأنهى حديثه قائلا: “البطولة التنزانية تتحسن،مستوى الأندية المحلية يتقدم أبرزها سيمبا ويونغ أفريكانز، ولديهما نتائج جيدة في كؤوس أفريقيا، ويعتادان على خوض المباريات ذات الضغط والتوتر. يمكنني معاينة اللاعبين بانتظام عندما أكون في تنزانيا. ولكن، من الجيد أيضًا أن يذهب اللاعبون الدوليون للعب في أوروبا أو في بطولات أفريقية جيدة.