علاقتي مع عمارة جيدة.. ملف الاستفادة من ملعب براقي جاد ومركز التكوين قريبا

محمد بلحاج رئيس شباب بلوزداد:

قال، محمد بلحاج، رئيس شباب بلوزداد إنه ما زال يدافع عن فكرة الاستفادة من ملعب براقي، حيث يملك مشروعا كبيرا قدمه إلى المعنيين بالأمر للبت فيه.

وقال بلحاج الذي نزل ضيفا على الزميل عثمان طايبي بقناة “فرانس 24” الفرنسية: “قدمنا ملفا ثقيلا للاستفادة من ملعب براقي، وهو متواجد عند من يهمهم الأمر، ملفنا جاد ومدروس، لا أظن أن هناك و”تعرفون من أقصد” من يستطيعون تقديم الملف بهذا الشكل، ليس فقط أخذ الملعب من أجل اللعب فيه، بل هناك تجارة كبيرة، منها مثلا تنظيم نشاطات ثقافية وأمور أخرى”.

وعن مركز التكوين ومركز التدريب الذي ينوي الفريق تشييده، أكد بلحاج أن هذين الصرحين سيكونان في نفس المكان، لقد عاينت قطعة أرضية في جسر قسنطينة أعجبتنا كثيرا وقلت إنها تناسبنا هي على حوالي 9 كلم مربع وتتوفر على كل الظروف الملائمة، وبحسب آخر المستجدات، فإن شركة “مادار” تتابع الموضوع ويهمّها المشروع الذي سيعود بالفائدة على الفريق..

أحد المساهمين طلب 29 مليارا والقضية أمام العدالة

وعن سؤال حول غلق الحساب الجاري للنادي، قال محمد بلحاج إن هناك بعض الحلول حتى إن هناك مساهما في الفريق طلب 29 مليار سنتيم صرفها على الفريق على حد قوله، ربما حقا ما يقول لكن ليس هذا المبلغ الكبير جدا، لا نستطيع أن نمنح الأموال بهذه الطريقة، ذهبنا معه إلى القضاء وكسبنا القضية لكنه استأنف في الحكم ونحن في الانتظار، هناك أيضا أشخاص آخرون، لكن بمبالغ صغيرة، لو نجد حلولا لهذه القضايا سيفتح حساب الفريق حتى شركة “مادار” ارتأت تخفيض المبلغ الممنوح إلى الفريق بالنصف وسنحاول إقناعهم بضرورة الإبقاء على ما كان يقدم للفريق المواسم الماضية.

وعن أهداف الفريق هذا الموسم، قال المسؤول الأول عن الفريق: “التدعيمات التي قمنا بها هذا الموسم هي من أجل الفوز بالكأس الإفريقية وتزيين قميص الفريق بنجمة إفريقية وممكن جدا تكون هناك تدعيمات خلال الميركاتو الشتوي، حيث بدأنا الاتصال ببعض اللاعبين لاستقدامهم للفريق، لكنها مجرد اتصالات أولية فقط”.

وأشار بلحاج مع بداية العام سيتم افتتاح محل تجاري لبيع منتجات النادي، لن يكون في حي بلوزداد بل في مكان قريب من وسائل النقل حتى يتسنى للجميع الوصول إليه، وأنهى حديثه قائلا: “علاقتي مع شرف الدين رئيس مجمع “مادار” جيدة نحن نطالبه دائما بالمزيد من الاهتمام بالفريق فقط”.