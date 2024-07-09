علامات تدل على أنك بحاجة الى عطلة

مما لاشك فيه أن جسم الانسان بحاجة الى الراحة بعد فترة من العمل والتعرض الى مختلف الضغوطات ومن أجل تجديد الطاقة لابد من الخروج في إجازة والتوجه الى قبلة تمنح لنا الراحة والتجديد أو حتى البقاء في البيت.

هناك إشارات يطلقها جسمك للتعبير عن الارهاق وانه حان الوقت لتجديد الطاقة والتركيز حتى نعود بمزيد إنتاجية .

علامات تخبرك بالتوقف

1. عندما يخبرك جسدك بالتوقف عن أي عمل وبذل المزيد من الجهد، فهذه أعراض تدل على انك متعب ، استمع إليها قبل أن تغرق في الإرهاق.

2. حينما تفقد أعصابك بسبب لا شيء، وتصرخ على أطفالك كثيرًا فهذه علامة على

الإجهاد والتعب والإرهاق.

3. عندما يصبح ضغط العمل كبيراً جداً، فإننا نميل إلى نسيان السبب الأساسي الذي يدفعنا إلى العمل لذلك عليك بأخذ قسطا من الراحة، حسب موقع santemagazine.fr.

فوائد تجلبها لك العطلة

1_الراحة والاسترخاء

سواء اخترت السفر أو البقاء في المنزل، فإن أخذ إجازة يساعد في تقليل التوتر وتنشيط عقلك وجسمك من خلال الابتعاد مؤقتًا عن الضغوطات المتعلقة بالعمل ، والعودة بطاقة وتركيز متجددين.

2_توازن أفضل بين العمل والحياة

باستخدام أيام إجازتك، فإنك تعطي الأولوية للتوازن الصحي بين العمل والحياة.

3_الاستمتاع بوقتك

يتيح لك ذلك قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء وممارسة هواياتك والمشاركة في الأنشطة الشخصية والاستمتاع ببساطة بوقت فراغك.

4_رضا وظيفي أكبر

يُظهر استخدام أيام الإجازة أنك تقدر رفاهيتك والتوازن بين العمل والحياة والتقليل من الارهاق.

5_التنمية الثقافية والشخصية

تعتبر العطلات فرصة لاستكشاف وجهات جديدة وتجربة ثقافات مختلفة، الأمر الذي يمكن أن يوسع آفاقك ويحفز الإبداع .حسب موقع Randstad.ca.fr

التخطيط الجيد للرحلات

_احسب تكاليف الأطعمة والمشروبات والوجبات الخفيفة.

_احسب تكاليف السفر والإقامة خلال الرحلة .

_خصّص مبلغاً من المال للتسوّق بحيث تتمكّن من شراء تذكارات جميلة.

_احجز مكاناً للاقامة كفندقٍ، أو منزلٍ، أو مخيم مسبقا .

_استأجر سيارةً إذا كنت تريد ان تتجول حينما تصل إلى وجهتك.

_اشترِ تذاكر الأنشطة والمناسبات التي تريد حضورها.

_تحضير حقيبة السفر و الثياب، والأحذية، ومستلزمات النظافة الشخصية، ومن المهم أن تأخذ معك أي أدويةٍ قد تحتاج إليها.

_ إحضار كمية أقل من الثياب .

_لا تنسَ إحضار الكاميرا لأخذ ذكريات جميلة .

_أحضر معك ثياباً مناسبة لدرجة حرارة المكان الذي تنوي زيارته. وفقا لموقع annajah.net.

أفكار يمكن ممارستها لقضاء عطلة صيفية في البيت

-القراءة والمطالعة

-صِلة الرّحم، وزيارة الأهل والأصدقاء.

-المشاركة في الرحلات الترفيهية.

-التسجيل في الدورات التعليمية المختلفة مثل تعلم اللغات الأخرى او الرسم، أو السباحة.

-ممارسة الرياضة والاهتمام بلياقة الجسم.

-ممارسة الهوايات المختلفة.

-الاهتمام بصحة الجسم والأسنان، واغتنام العطلة الصيفية لمراجعة الأطباء المختصّين.

-ممارسة الأعمال التطوعية، مثل زيارة بيوت رعاية الأيتام، أو زيارة دار المسنين.

-مساعدة الأهل في الأعمال المنزلية او الصيانة.

-وضع خطة لتحسين المستوى الدراسي في العطلة الصيفية.

-متابعة البرامج والأفلام الوثائقية.

-تعلم مهارة جديدة.

-تعلم كيفية إدارة الوقت، واغتنامه في المفيد.

-التحاور مع كبار السن، ومحاولة الاستفادة من خبراتهم العملية والحياتية حسب centreprivillege.com.