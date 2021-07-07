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الجزائر

علامات “صفر” في الفرنسية للناجحين في “البيام”!

نشيدة قوادري
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علامات “صفر” في الفرنسية للناجحين في “البيام”!

تفاجأ المئات من المترشحين الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021، بعلامات صفر في مادة اللغة الفرنسية وذلك عقب سحبهم لكشوف النقاط.

وعقب قيام تلاميذ السنة الرابعة متوسط الناجحين في شهادة التعليم المتوسط “البيام”، والذي تم إجراؤه في الفترة بين الـ15 والـ17 جوان الفارط والإعلان عن نتائجه في الـ4 جويلية الجاري، بسحب كشوف النقاط من الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تفاجؤوا بوجود علامات صفر في مادة اللغة الفرنسية والتي دونت بالخطأ، الأمر الذي أدى إلى تدخل مديري المتوسطات والذين قاموا بتوجيههم مباشرة إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والتقرب من مصالحه المختصة لتصحيح  الخطأ، هذا الأخير الذي قام بتدارك الهفوات بصفة آنية ورقمية.

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