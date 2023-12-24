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علامات مبكرة تنذر باحتمال الإصابة بالخرف

الشروق أونلاين
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علامات مبكرة تنذر باحتمال الإصابة بالخرف
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مشاكل السمع علامة خطر على الإصابة بالخرف

أشارت دراسة جديدة إلى وجود علاقة تربط بين معاناة الأفراد من مشاكل السمع واحتمال إصابتهم بالخرف، عند التقدّم في العمر.

فحسب ما نقلته مجلة “ساينس أليرت”، فإن الأشخاص الذي يواجهون صعوبة في السماع عند التحادث مع الآخرين من مسافة قريبة، قد يكونون الأكثر عرضة للإصابة بالخرف.

وشارك في الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أكسفور البريطانية، نحو 80 ألف شخص في عمر الـ60. وقد توصلت إلى أن الذين واجهوا صعوبة في السمع، كانوا من بين الأكثر إصابة بالمرض.

لكن الإيجابي في هذه النتائج، هو أن ظهور مشاكل السمع في وقت مبكر، من شأنه أن يكون وسيلة لتنبيه المهدّدين بالإصابة بالخرف في المستقبل، حتى يتخذوا ما يلزم لتجنب الإصابة به.

كما يشير هذا البحث،  إلى أن حماية الآذان من مشكلات السمع، ومساعدة الأشخاص على السمع بشكل أفضل، مكن أن يساعد في تخفيف عامل الخطر المحتمل للإصابة بالخرف.

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