علامة السيارات الروسية “لادا” تريد الدخول للجزائر

قال رئيس شركة السيارات الروسية “أفتوفاز”، المصنعة للسيارة الروسية الشهيرة “لادا”، أن الشركة بدأت مفاوضات حول تنظيم تصدير وتجميع السيارات مع دول منها الجزائر.

وحسب ما نقله موقع “سبوتنيك“، اليوم الخميس 13 جويلية، فرئيس “أفتوفاز” قال إن الشركة الروسية منفتحة على المشاريع الجديدة مع الدول الشريكة من منطقة الشرق الأوسط. فقال “نجري عملية تفاوض نشطة لكل من الصادرات وتنظيم مصانع التجميع”.

كما أضاف ذات الموقع أن المصنع الروسي للسيارات يريد تطوير علاقاته مع القارة الإفريقية. فنقل الموقع أن رئيس الشركة الروسية قال “إلى جانب مصر، هذا يشمل الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وغانا”.

للإشارة شركة أفتوفاز والمعروفة أيضا باسم “فاز”، مشهورة بعلامتها التجارية في السيارات “لادا”. وقد أنشأت في أواخر ستينيات القرن العشرين بالتعاون مع المصنع الإيطالي فيات. وسياراتها وإن كانت لا تتمتع بوسائل الترفيه، إلا أنها تتميز بالمتانة.