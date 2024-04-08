علماء فلك أمريكيون يحددون التاريخ الدقيق لولادة القمر!

قال علماء فلك أمريكيون من جامعة ولاية أريزونا، إنهم تمكنوا من تحديد التاريخ الدقيق لولادة القمر، وذلك عن طريق الجمع بين النظريات الرئيسية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أظهرت الحسابات، في بحث أجراه علماء الجامعة، أن القمر ظهر بعد 50 مليون سنة من تكوين النظام الشمسي، وتم تقديم البحث في المؤتمر السنوي الخامس والخمسين لعلوم القمر والكواكب “LPSC 2024”.

وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن القمر قد تشكل نتيجة اصطدام الأرض بكوكب “ثيا” منذ ما يزيد قليلًا عن 4.5 مليار سنة، وذلك من خلال الجمع بين النظريات الرئيسية، وأعقب ذلك فترة تبريد استمرت 10 ملايين سنة.

بعد ذلك، مر القمر بدورة إعادة تسخين استمرت 200 مليون سنة، وكان سبب التسخين الثانوي للقمر هو قوى المد والجزر، حيث أن المدار كان غير مستقر في مرحلة مبكرة من وجوده، نتيجة لذلك انضغط الجسم السماوي للقمر وامتد ما تسبب في ذوبان صخوره.