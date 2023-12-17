علماء يابانيون يفكون شيفرة الدماغ وينتجون أول صور ذهنية في العالم!

أعلن علماء يابانيون عن تمكنهم من فك شيفرة الدماغ، وبالتالي إنتاج أول صور ذهنية في العالم، كانت حتى وقت قريب مجرد فكرة تسبح في الخيال.

ووفقا لما أوردت صحيفة “جابان تايمز” الناطقة باللغة الإنجليزية فقد نجح العلماء في إنشاء أول صور ذهنية في العالم للأشياء والمناظر الطبيعية، من نشاط الدماغ البشري، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الصحيفة اليابانية أن فريق العلماء من المعاهد الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الكم، بالتعاون مع جامعة أوساكا ومؤسسات أخرى، تمكنوا من إنتاج صور تقريبية لنمر، مع فم وأذنين وجلد مرقط، بالإضافة إلى أجسام مثل طائرة ذات أضواء حمراء على أجنحتها.

وتتيح تقنية “فك تشفير الدماغ”، تصور المحتويات الإدراكية بناءً على نشاط الدماغ، ويمكن تطبيقها في المجالات الطبية والرعاية الاجتماعية.

وقد أظهرت دراسات سابقة أن الصور التي شاهدها أشخاص شاركوا في بعض التجارب، يمكن إعادة بنائها من نشاط الدماغ المقاس باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، على الرغم من أنها كانت مقتصرة على مجالات محددة مثل الحروف الأبجدية.

واستنادًا إلى الأساليب السابقة، طور الفريق تقنية تقيس نشاط الدماغ، وتسمح للذكاء الاصطناعي التوليدي برسم الصور جنبًا إلى جنب مع التقنيات التنبؤية لإعادة إنشاء الأشياء المعقدة.

وأثناء البحث، الذي نشرت نتائجه في مجلة “Neural Networks”، تم عرض 1200 صورة لأشياء ومناظر طبيعية على المشاركين، مع تحليل العلاقة بين إشارات الدماغ والصور، وقياسها باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي.

وبعد ذلك تم إدخال الصور نفسها في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لمعرفة مدى توافقها مع نشاط الدماغ.

وبحسب الفريق البحثي، يمكن استخدام تكنولوجيا “فك تشفير الدماغ” في تطوير أجهزة الاتصال، وفهم آليات الهلوسة والأحلام في الدماغ.