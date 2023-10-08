علم فلسطين و”القدس لنا” في جلسة للبرلمان الجزائري (صور)

زيّن علم فلسطين منصة رئيسة المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، في جلسة ترأسها يوم الأحد، لعرض مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 للتصويت.

كما حمل نواب برلمانيون ووزراء في الحكومة وشاحا يحمل الراية الفلسطينية وعبارات تشيد بالمقاومة، على غرار “القدس لنا” و”نحن قادمون”.

يأتي هذا في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، عقب تنفيذ المقاومة الفلسطينية لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت الكيان ما يزيد عن 659 قتيلا والمئات من الأسرى والجرحى.

وقد ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومي السبت والأحد، إلى 370 شهيدا، مع إصابة 2200 آخرين بجروح، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في القطاع.

ومنذ فجر يوم الأحد، استشهد 138 فلسطينيا في غزة، بينهم أطفال رضع ونساء وكبار في السن. جراء قصف طيران الاحتلال لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع.

كما تسبب عدوان الاحتلال بنزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع. إلى جانب تدمير 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية تحت القصف.

وأدانت الجزائر في بيان للخارجية يوم السبت، الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة. وطالبت المجموعة الدولية بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني.