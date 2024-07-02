.. على أنغام “المشية التركية” للموسيقار النّمساوي موزارت!

احتفال ميريح ديميرال وزملائه في منتخب تركيا بِهدفٍ مُسجّل ضدّ النّمسا.

نال منتخب تركيا لِكرة القدم سهرة الثلاثاء، تأشيرة التأهّل لِرُبع نهائي بطولة أمم أوروبا، نسخة ألمانيا 2024.

وفاز الأتراك بِهدفَين لِهدف على منتخب النّمسا، في مباراة لِحساب الدور ثمن النّهائي، أدارها ثلاثي تحكيم برتغالي.

وسجّل هدفَي تركيا المدافع ميريح ديميرال في الدقيقتَين الـ 1 (57 ثانية تحديدا بعد انطلاق المواجهة) والـ 59، وهو زميل رياض محرز في نادي الأهلي السعودي.

وكان اللاعب الألباني نديم بيرامي مُسجّل أسرع هدف في تاريخ بطولة أمم أوروبا، حيث وقّعه بعد 23 ثانية فقط من انطلاق مواجهة إيطاليا، في الجولة الأولى لِدور المجموعات، الخاصّة بِالطبعة الحالية.

بينما أمضت النّمسا هدفها في الدقيقة الـ 66، بِواسطة المهاجم ميكائيل غريغوريتس.

وفي محطّة ربع النّهائي، يُواصل رجال النّاخب الوطني والتقني الإيطالي فيتشنزو مونتيلا المشوار بِمواجهة المُنافس الهولندي. وذلك مساء السبت المقبل.. على أنغام “المشية التركية” لِأماديوس موزارت!

وتشكّلت لائحة مقابلات ربع النّهائي وما بعد هذه المحطّة، وبِالتوقيت الجزائري كالتّالي:

الـ 5 من جويلية 2024:

1- ألمانيا – إسبانيا (سا: 17.00).

2- البرتغال – فرنسا (سا: 20.00)

الـ 6 من جويلية 2024:

3- إنجلترا – سويسرا (سا: 17.00).

4- تركيا – هولندا (سا: 20.00)

الدور نصف النّهائي:

الـ 9 من جويلية 2024، على الساعة الثامنة مساءً:

الفائز من المباراة (1) – الفائز من المباراة (2).

الـ 10 من جويلية 2024، على الساعة الثامنة مساءً:

الفائز من المباراة (3) – الفائز من المباراة (4).

المباراة النّهائية: تُحرى في الـ 14 من جويلية 2024، على الساعة الثامنة مساءً.