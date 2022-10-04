“على إدارة الوفاق الالتزام بروح المسؤولية والاعتراف بأخطائها”

إدارة شباب قسنطينة ترد على بيان وفاق سطيف:

ردت إدارة شباب قسنطينة على نظيرتها من وفاق سطيف بعد أحداث داربي الشرق الجزائري بين وفاق سطيف والجار شباب قسنطينة، والذي يدخل في إطار الجولة السادسة من الرابطة المحترفة والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وجاء بيان الرد الذي نشر على موقع النادي القسنطيني في شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك: “ردا على ما جاء في بيان إدارة نادي وفاق سطيف وإدارة ملعب 8 ماي بخصوص الأحداث المؤسفة وغير المقبولة، التي عرفتها نهاية مواجهة الناديين الجارين، ولأن إدارة النادي الرياضي القسنطيني تسير بطريقة احترافية، في إطار المبادئ المغذية لروح المسؤولية، لا مكان لها للتهريج، والتهييج والبحث عن إخفاء الإخفاقات ومواراتها بالاصطياد في المياه العكرة، تماما مثل ما سقطت إدارة نادي وفاق سطيف المرفوضة من قبل الأنصار، لما حاولت استغلال تلك الأحداث التي ندينها بشدة والاستثمار فيها لاستمالة الأنصار”.

وأضاف بيان إدارة النادي القسنطيني: “إدارة النادي الرياضي القسنطيني، تدعو نظيرتها من وفاق سطيف إلى الالتزام بروح المسؤولية والاعتراف بأخطائها، وأخطاء المنظمين للقاء الوفاق والعميد من خلال كشف الأسباب الحقيقية التي أدت بأنصار النادي الرياضي القسنطيني إلى اللجوء لأرضية الميدان مضطرين هربا من اعتداء محسوبين على مشجعي الوفاق الذين قاموا من خلف المدرج الجنوبي بتوجيه وابل من الحجارة على محبي العميد ما أدى إلى إصابة عشرات الأنصار بجراح بليغة”.

وأضاف البيان “وعليه تذكر إدارة النادي الرياضي القسنطيني نظيرتها في وفاق سطيف أن كل الدلائل الموثقة موجودة لدى الهيئات الرسمية المخول لها قانونا اتخاذ قرارات منصفة في حق كل طرف، كما تؤكد إدارة العميد للمهرج المنصب على رأس إدارة ملعب 8 ماي، أن كل منشوراته المسيئة للنادي وأنصاره على صفحته الرسمية في الموقع التفاعلي الفيسبوك تعتبر قذفا وتجريحا يعاقب عليها القانون”.

وكانت إدارة وفاق سطيف استنكرت في بيان نشر، عبر صفحتها الرسمية على موقع “الفايسبوك”، الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة المحلية أمام السنافر، والتي جرت فوق أرضية ملعب 8 ماي في إطار الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة، متهمة أنصار الفريق الضيف بالتسبب في أحداث المباراة، التي وقعت بعد إعلان الحكم عن نهاية اللقاء، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الطرق القانونية للحصول على التعويضات، بعد تعرض بعض مرافق الملعب للتخريب، مثل ما جاء في البيان تكسير عدد من الكراسي وتحطيم جزء من السياج ومحاولة تمزيق بساط الملعب، مذكرة بالاحتفاظ بحقها القانوني، في اللجوء لمختلف الهيئات من اجل الحصول على تعويضات.