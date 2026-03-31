على إيران المشاركة في كأس العالم.. ولا خطة بديلة

رئيس "الفيفا" يؤكد:

طالب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيران بالمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف، على الرغم من الصراع الدائر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وصرّح إنفانتينو في مقابلة بقناة مكسيكية قائلا: “نريد أن تلعب إيران، وستلعب إيران في كأس العالم، لا توجد خطة بديلة بل الخطة الأولى فقط”. وأضاف أن “إيران تمثل شعبها، سواء المقيمين في البلاد أم خارجها”.

ولا يرغب المنتخب الإيراني في خوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة كما كان مقررا، بل في المكسيك بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ويبقى موقف الفيفا غامضا بشأن إمكانية قبول هذا الطلب أو رغبته في الاستجابة له، بينما أكد إنفانتينو بأن الاتحاد الدولي يريد ضمان مشاركة إيران في كأس العالم وسط أفضل الظروف الممكنة، مضيفا أن “الوضع معقد للغاية”.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، قال مؤخرا إن منتخب بلاده سيقاطع الولايات المتحدة، لكنه لن يقاطع كأس العالم، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية الخميس نقلا عن وزارة الرياضة بأن إيران حظرت على الفرق ‌الرياضية الوطنية والأندية السفر إلى ‌الدول ‌التي تعتبرها “معادية” حتى إشعار آخر.

وأكدت وزارة الرياضية الإيرانية أن هذه ‌الخطوة جاءت ‌بسبب مخاوف بشأن سلامة الرياضيين الإيرانيين.

وقالت الوزارة: “يحظر وجود المنتخبات الوطنية ‌والأندية في الدول التي تعتبر معادية وغير قادرة على ضمان أمن الرياضيين الإيرانيين وأعضاء الفرق حتى إشعار آخر”.

وأضافت الوزارة أن اتحاد كرة القدم والأندية ملزمة بإخطار الاتحاد الآسيوي للعبة لتغيير أماكن ‌إقامة المباريات.