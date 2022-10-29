على التقنيين الفرنسيين تعلّم اللّغة العربية إن أرادوا خلافة توفيق قريشي

أعلن الاتحاد الجزائري لِكرة القدم سهرة السبت، عن انتداب مدير فني جديد لِهيئته.

وكان توفيق قريشي يشغل منصب مدير فني وطني لـ “الفاف”، وبِصفة مُؤقّتة، منذ أواخر شهر أوت من العام الماضي.

وحدّد اتحاد الرئيس جهيد زفيزف آخر أجل لِاستلام الملفات بِتاريخ الـ 12 من نوفمبر المقبل على الساعة الـ 11 و59 دقيقة ليلا. وأضاف أن الإعلان مُوجّه إلى التقنيين الجزائريين والأجانب.

وتدرس “الفاف” ملفّات المترشّحين في فترة ما بين الـ 13 والـ 15 من نوفمبر المقبل. وبعدها يحضر المعنيون بِالأمر إلى مقرّ اتحاد الكرة، ويخضعون لِاختبارات يُشرف عليها خبراء تابعون لـ “الفيفا”، في فترة ما بين الـ 15 والـ 18 من الشهر ذاته.

ويكشف اتحاد الكرة الجزائري عن اسم المدير الفني الوطني الجديد، بعد الاختبارات المُشار إليها. فيما يُمارس خليفة قريشي مهامه لِمدّة أربعة أعوام قابلة للتجديد، ولكن في منتصف الفترة، يُمكن لـ “الفاف” إنهاء مهام المعني بِالأمر إذا لم يُحقّق الأهداف المُسطّرة أو أمر آخر تتضمّنه بنود العقد.

وفضلا عن وجوب إتقان الفرنسية، والإنجليزية (مُستحسنة)، اشترط اتحاد الكرة الجزائري في المترشّح إجادة اللّغة العربية. ما يعني أن الباب سيُغلق في وجه الإطارات الفنية الغربية والفرنسيين تحديدا، وعليهم تعلّم لغة “الضّاد” إن أرادوا خلافة قريشي. كما ضبطت “الفاف” بعض معايير القبول، وهي: مَنْحُ 30 نقطة للخبرة (4 سنوات مديرا فنيا أو 10 سنوات مدربا، على الأقلّ)، و أيضا للاقتراحات الفنية، و20 نقطة لِكلّ من السيرة الذاتية والمقابل المالي (كم يشترط المدير الفني الجديد من أجرة ومنح و..).

ويُشرف المدير الفني على تكوين المدربين، وتقييم اللاعبين المحلّيين وزملائهم الذين ينشطون خارج الوطن، والتنقيب عن المواهب الشابّة، وأمور أخرى.