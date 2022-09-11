على الرئيس تبون التدخل والصحافة ليست جريمة

استمرار ردود الفعل الرافضة لحبس الزميل حوام

تواصلت ردود الفعل المساندة والرافضة لقرار حبس الصحفي بلقاسم حوام من جمعيات مهنية ومنظمات حقوقية، طالبة الجهات القضائية بضرورة الإفراج عنه، معتبرين ما حدث مع الزميل يتنافى مع الدستور وقوانين الجمهورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وجاء في بيان موقع من مجموعة من صحفيين جزائريين، فإن قرار حبس الزميل بلقاسم حوام بسبب مقالٍ صحفي، تلاه وقف طبع جريدة “الشروق”، إجراء يتنافى مع الدّستور وقوانين الجمهورية التي تكفل حرية التعبير والحق في ممارسة الصّحافة.

وتوجه هؤلاء في رسالة ناشدوا من خلالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصفته القاضي الأول في البلاد لإطلاق سراح الزميل، على اعتبار أن ما حدث يمثل مساسا بالإجراءات القانونية والدّستورية.

وجاء في البيان أن “حبس صحفي على مقال خبري يشوّش على صورة الجزائر في الخارج، خاصة في ظل الظروف الرّاهنة وما تفرضه من تحديات على بلادنا التي تتهيأ لاحتضان اجتماع القمة العربية”، ليضيف: “إنّ الزّميل بلقاسم حوام لم يقم إلّا بواجبه في تنوير الرّأي العام، وتنبيه السّلطات إلى ضرورة اتّخاذ الإجراءات اللّازمة لحماية المنتج الوطني، وذلك لأجل هدف أسمى وهو الحفاظ على سمعة الصّادرات الجزائرية خارج المحروقات”.

جمعية الأمان تعلن مساندتها وتضامنها مع صحفي “الشروق”

من جانبها، عبرت جمعية الأمان عن مساندتها المطلقة للإعلاميين الجزائريين وخصت بالذكر كل صحفي محترف ومسؤول عن عمله، معتبرة في بيان لها أن الشكوى المودعة في حق صحفي جريدة “الشروق” على خلفية مقال صحفي غير مبررة، حيث جاء في نص البيان “بدل الشكوى والمتابعة القضائية ضد الصحفي كان من الكافي إصدار بيان تكذيبي ضد المقال وإجراء تحقيق صارم في موضوع تصدير التمور مع المصالح المعنية”.

كما قدمت الجمعية شهادتها في حق الزميل بلقاسم حوام، معتبرة إياه من بين الإعلاميين المحترفين الذين كانت لهم مشاركة مهمة مع جمعية الأمان في إطار حماية المستهلك وفي إطار حماية الاقتصاد الوطني بكل روح وطنية.

جمعية التجار: نشهد بنزاهة الصحفي حوام لأكثر من 10 سنوات

بالمقابل، سارع رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بلنوار، إلى التأكيد بأن الصحفي، بلقاسم حوام، صاحب قلم ونزيه، وطالما تعاملت الجمعية معه في العديد من القضايا التي تهم الأمة.

ويضيف بولنوار في منشور له على صفحته الرسمية فايسبوك، قائلا: “الصحفي حوام أعرفه وتعاملت معه لأكثر من 10 سنوات بغض النظر عن مضمون مقاله ومصدره الذي استقى منه المعلومة، غير أن الصحفي معروف بمهنيته وصدقه”.

الكاتب قارعلي: من المفروض تطبيق القانون العضوي للإعلام

من جانبه، عبر الكاتب ومقرر اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني سابقا، إبراهيم قارعلي، عن استغرابه الشديد لقرار حبس الصحفي بلقاسم حوام بسبب مقال صحفي، قائلا: “المفروض أن تطبق الجهات المعنية ما تضمنه القانون العضوي المتعلق بالإعلام على غرار حق الرد أو التصحيح .. وبالتالي لم يكن الأمر يستدعي حبس الصحفي وتوقيف الصحيفة عن الصدور لأجل غير مسمى”.

وحسب قارعلي، فإن مهنة الصحافة وفق التشريع القانوني الجزائري تمارس في إطار القانون العضوي المتعلق بالإعلام والذي يعد المرجع الأساسي للممارسة الإعلامية، وبالتالي فإن الصحفي الذي يملك بطاقة الصحفي المحترف يعامل على هذا الأساس فهو ليس حرفيا يقول الإعلامي: “أي مخالفة مهنية يتم الاحتكام فيها إلى القانون العضوي المتعلق بالإعلام”، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية هي اسمى من كل القوانين فهي تنص على انه لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة إلى عقوبة سالبة للحرية”.

الأديب بوكبة: من المفروض أن يكرم حوّام لا أن يحبس

ومن جهته، لم يتوان الكاتب والإعلامي عبد الرزاق بوكبة في إعلان مساندته لزميله الصحفي بلقاسم حوام، الذي تم حبسه على خلفية مقال صحفي تناول فيه قضية التمور، حيث قال الكاتب في منشور على صفحته الرسمية الفايسبوك، أن الزميل بلقاسم حوام كان يفترض أن يكرم لا أن يحبس فهو ساهم في الكشف عما يمكن أن يضر بالمصلحة العامة للبلاد.

النائب تميم بداوي: الصحفي حوام لم يقم إلا بواجبه

من جانبه، أعلن البرلماني عن حركة البناء الوطني تميم بداوي عن تضامنه المطلق مع صحفي جريدة “الشروق” بلقاسم حوام، مشيرا أن الزميل كان ناشطا بالكشافة الإسلامية الجزائرية وأحد قادته ومعروف بكفاءته ومهنيته وحبه لعمله.

وفي منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك قال بداوي “الصحفي حوام لم يقم الا بواجبه وبنية حسنة في التنوير”.

الإعلام الوطني والعربي يتفاعل مع صحفي “الشروق”

من جانبها، تناولت جريدة الخبر الجزائرية قضية حبس الزميل بلقاسم حوام وعنونت مقالها الصادر يوم الأحد 11 سبتمبر بـ”مطالب بالإفراج عن الصحفي بلقاسم حوام”، حيث حاورت من خلاله الحقوقي والمحامي، بوجمعة غشير، حول القضية، والتي قال فيها إنه “لا يمكن فصل عمل أو نشاط صحفي عن القانون العضوي للإعلام الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية أو مواد ذات بعد جزئي والانطلاق من أحكام قانون العقوبات”.

ويرى الخبير أنه من المفروض ترك الأمور في الجانب المادي كالتعويضات أو العقوبات الإدارية وعدم الذهاب إلى الشق الجزائي عملا بقوانين الجمهورية التي حذفت سابقا العقوبات السالبة للحرية عن النشاط الإعلامي والصحفي .

وقال غشير، إنه تم تحريره بناء على تصريحات مهنيين وليس استنادا على تهم ملفقة للمتهم، مشيرا أنه لا يمكن ترك مواضيع هكذا في سرية، لأنها ستخرج إلى العلن من قبل قنوات أخرى.

وتناول ايضا الموقع الإخباري “العربي الجديد” موضوع حبس الصحفي بلقاسم حوام من خلال مقال صحفي تناول ردود الفعل الصادرة من منظمات مهنية وهيئات حقوقية استغربت قرار حبسه وفق ما تضمنه الدستور الجزائري.