على الكتاب أن يعكس جهود الدولة في رفع المقروئية ومحو آثار الاستعمار

أعطى إشارة انطلاق الصالون الدولي.. الوزير الأول:

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على وجوب أن يخرط الكتاب بصفته حاملا للثقافة في سياق تثمين مجهودات الدولة في الرفع من نسبة المقروئية وإبراز التاريخ الجزائري الثري والضارب في القدم، خاصة الفترة التي سبقت سنة 1830 وهذا لقطع الطريق أمام كل الادعاءات التي تعمل على طمس وتقزيم الشخصية الوطنية.

وأشار أيمن بن عبد الرحمان على هامش إشرافه على افتتاح الطبعة 25 من صالون الجزائر للكتاب إلى جهود الدولة الجزائرية في الرفع من نسبة المقروئية والقضاء على مخلفات الاستعمار الفرنسي، حيث ذكر الوزير أن النسبة اليوم لا تتجاوز 7 في المائة بعدما تركها الاستعمار الفرنسي في حدود 90 في المائة بينما لم تكن قبل الاجتياح الفرنسي للجزائر إلا في حدود 13 في المائة.

من جهة أخرى، دعا الوزير الأول العارضين من الناشرين ومهنيي الكتاب إلى العمل على الرفع من مستوى الكتاب الجزائري شكلا ومضمونا وكذا الدخول في برامج النشر المشترك والترجمة والعمل على رفع النشر باللغة الانجليزية بصفتها لغة العصر والعلوم من أجل إعطاء الكتاب الجزائري فرصة المنافسة الخارجية.

وركز أيمن بن عبد الرحمان لدى طوافه بأجنحة العارضين على أهمية جعل الكتاب في متناول الأطفال والشباب سواء عن طريق طبعات خاصة حيث دعا في هذا الصدد منشورات “ايناغ” إلى إعادة بعث “سلسلة الأنيس” ونقل الآداب العالمية خاصة الأعمال الفائزة بجوائز دولية مثل نوبل مثلا إلى اللغة العربية وجعلها في متناول الشباب والأطفال.

وقد توقف أيضا الوزير الأول عند الجناح الخاص بالعارضين الإيطاليين رفقة بنيديتو ديلا فيدوفا نائب كاتب الدولة الإيطالي للشؤون الخارجية وسفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بوغليزي، حيث تلقى عرضا عن النشر في إيطاليا وهذا على هامش حضور ايطاليا كضيف شرف الطبعة.

للإشارة، تعرف الطبعة 25 من المعرض مشاركة 1250 ناشر يمثلون 35 بلدا إضافة إلى الجزائر كما تعرف التظاهرة عرض ما يزيد 300 ألف عنوان طيلة عشرة أيام وبرنامج ثقافي مكثف ومتنوع يتزامن مع الاحتفال بستينية الاستقلال.