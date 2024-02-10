“على اللاعبين تحمّل المسؤولية.. والمدرب الجديد يجب أن يختار الأفضل”

جورج ليكينس يمنح رأيه حول المدرب القادم للمنتخب:

تحدث المدرب البلجيكي السابق للمنتخب الجزائري والتونسي، جورج ليكينس، عن مشوار “الخضر” في كأس أمم إفريقيا المقامة بكوت ديفوار، بالإضافة إلى المستقبل الذي ينتظر زملاء رياض محرز بعد خيبتين متتاليتين في “كان” الكاميرون وكوت ديفوار على التوالي، كما شدّد على ضرورة التأني في اختيار الرجل المناسب لقيادة “الخضر” بعد رحيل جمال بلماضي.

وقال ليكينس في تصريح خصّ به موقع “أفريكاتوسبور” عن حقبة جمال بلماضي: “أنا حزين نوعا ما من أجل بلماضي، ولكن هذه هي الحياة، وهذه هي حياة المدرب، فيها الفوز والخسارة، أنا غادرت مباشرة بعد “كان 2017″ مع الجزائر. لأنني وجدت بأن النتائج لم تكن جيّدة في الغابون، وفي اليوم الموالي، قدّمت استقالتي”.

قبل أن يضيف: “المهمة صعبة في إيجاد مدرب يفهم عقلية اللاعبين الجزائريين، مثلما كان بلماضي، لكن حتى اللاعبين عليهم أن يقولوا لأنفسهم، نريد الفوز، عليك أن تحدّد الأهداف للفوز بالألقاب”.

ونصح مدرب تونس السابق، المدرب الذي سيشرف على العارضة الفنية لـ”الخضر”، قائلا: “عليك أن تبدأ من جديد لبناء فريق يضم لاعبين جيّدين بما فيه الكفاية، ويلعبون في أكبر الأندية، مثلما عليك أن تعرف كيف تحفز هؤلاء اللاعبين، وفي نظري بالنسبة للجزائر، يجب الاحتفاظ ببعض الكوادر وصنع مزيج مع اللاعبين الشباب في صورة عمورة، المتألق مع جيلواز ولكنّه لم يلعب كثيرا في الكان”.

ورفض البلجيكي إعطاء رأيه في اسم المدرب الجديد، قائلا: “آه، لا أستطيع أن أقول ذلك، قرأت في الصحافة أن بعض المدربين كانوا ضمن اهتمامات “الفاف”، مع ذلك، ليس لديك غوارديولا الذي سيأتي. وليس لديك كلوب الذي سيأتي، هذا أمر مؤكد، لكنك ستجد شخصا سيحب البلاد وسيحب اللاعبين، ومن يريد أن يشكّل فريقا ومن سيقتنع بنفسه بتحقيق شيء مع الجزائر”.

وختم ليكينس كلامه بتوجيه رسالة إلى اللاعبين الجزائريين، مطالبا إياهم بضرورة التحلي بالمسؤولية، وقال: “أعتقد أن المنتخب الجزائري يمتلك الآن لاعبين رفيعي المستوى، لكن يجب عليهم التأكيد وأن يتحلوا بروح المسؤولية، وتقديم شيء ما تجاه بلادهم، لأنني متأكّد من أن المنتخب الجزائري سيعود إلى سابق عهده، بالنظر لما يمتلكه فنيا وتقنيا على كل المستويات”.

مضيفا: “يجب استغلال هذه الميزة لتحضير منتخب يريد الفوز مجدّدا، مثلما حدث في “كان” مصر 2019، وهناك قيم معينة تظهر دائمًا أيضًا، ليس فقط في الجانب الفني والتقني ولكن أيضًا الجسدي والعقلي والذكاء، وعدم القيام بأشياء غبية ودفع الخصم إلى ارتكاب الأخطاء. لذلك، هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به”.