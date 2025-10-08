“على اللاعبين حسم التأهل للمونديال والجزائر كلّها وراء المنتخب”

الدولي الجزائري السابق لخضر بلومي:

ما زال اللاعب الدولي الجزائري السابق لخضر بلومي يستذكر لحظات لا تُنسى، وهي التي سبقت أول تأهل للجزائر إلى كأس العالم 1982 بإسبانيا، وبحسب المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 1981، فإنه واثق من الفوز على الصومال، مشددا على ضرورة الاستعداد نفسيًا بشكل أكبر لهذه المباراة الحاسمة.

وقال النجم الجزائري في حوار خص به جريدة “كومبيتيسيون” الرياضية: “يفصل المنتخب الوطني 90 دقيقة فقط عن التأهل لكأس العالم، ويتطلب في هذا النوع من المباريات استعداد نفسي كبير بالطبع، يجب على المدرب الوطني وضع خطة لعب لإحباط محاولات الصوماليين، لكن الجزء الأكبر من العمل سيعتمد على الجانب النفسي”.

مضيفا: “هناك ترقب كبير للجمهور الجزائري لهذه المباراة، ومن هنا يأتي الضغط على اللاعبين ولكنه سيُحفّزهم كذلك على التركيز الجيد، فهم يعلمون أن الوطن بأكمله يدعمهم، ويجب ألا يخيبوا ظنهم. قبل مباراة نيجيريا في قسنطينة عام 1981، ورغم أهمية المباراة، كنا واثقين جدًا ومتفائلين للغاية عندما دخلنا أرض الملعب، كنا نعتقد أن التأهل ما كان ليفوتنا أبدًا. صحيح أن النيجيريين سببوا لنا مشاكل، لكن بفضل إصرارنا على تحقيق هدفنا بالتأهل لكأس العالم، حسمنا الأمر لصالحنا”.

وعن سؤال عن الانتقادات التي طالت المنتخب الوطني بعد لقاء غينيا وتداعيات ذلك على اللاعبين قال صانع ملحمة خيخون: “بصراحة، لا، كما ذكرتُ، يحظى لاعبونا بفرصة لم تُتح لغيرهم طوال مسيرتهم، المشاركة في نهائيات كأس العالم هي الأفضل! الكرة في ملعبهم؛ فهم يعلمون أن البلد بأكمله يدعمهم. علاوة عن ذلك، ودون التقليل من شأن الصومال، لا يمكننا أن نتخيل أي سيناريو آخر سوى الفوز”.

إلى ذلك، أشار بلومي أيضا: “بعد التأهل إلى المونديال، سيفكر اللاعبون في كأس أفريقيا، المدرب بيتكوفيتش يملك خيارات كبيرة ووقتًا كافيًا لإعداد فريق يُشرف الجزائر في كأس الأمم الأفريقية، العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين يطرقون أبواب المنتخب الوطني. يجب على المدرب الوطني ألا يغفل عنهم، مع منح الفرصة بالطبع لمن يستحق اللعب مع منتخب بلاده”.

بلومي أنهى حديثه قائلا: “إذا دُعيت، فسأحضر مباراة الصومال بسرور كبير، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: سواء كنت في ملعب هدفي ميلود أم أمام التلفاز في منزلي، فسأشجع فريقنا وأدعو الله أن يتأهل”.