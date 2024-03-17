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صاحبة دور "بكة" في سلسلة "ماينا" ميلودة وتيق لـ "الشروق":

على المشاهد أخذ العمل من باب التوعية وليس الفكاهة فقط

محمود بن شعبان
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على المشاهد أخذ العمل من باب التوعية وليس الفكاهة فقط
ح.م
ميلودة وتيق

دعت ابنة تمنراست الممثلة ميلودة وتيق، المشاهد الجزائري إلى الاستفادة من محتوى سلسلة “ماينا” التي شاركت فيها بدور “بكة”، مشيرة إلى أن العمل، ورغم أنه فكاهي، إلا أنه يطرح ظاهرة خطيرة، وجب أخذها من الجانب التوعوي حول مخاطر الصيد العشوائي للحيوانات في الجنوب الجزائري.

بصفتك فنانة من تمنراست، وعشت ظاهرة الصيد العشوائي،كيف يمكن للعمل أن يساهم في الحد منها؟
تجدر الإشارة إلى أن سلسلة “ماينا”، هي أول عمل تلفزيوني يتطرق إلى ظاهرة الصيد العشوائي، خاصة في الجنوب الجزائري، ففي ظل غياب الجمعيات والحملات التحسيسية حول هذه الظاهرة، فإن هذا العمل الفني من شأنه نشر الوعي بين سكان الجنوب بشكل عام والصيادين خاصة بخطورة هذه الظاهرة وتهديدها للثروة الحيوانية لا سيما في الجنوب، ولهذا أتمنى من المشاهد ألا يأخذ العمل من باب الفكاهة فحسب، بل عليه الاستفادة منها كحملة تحسيسية جادة حول مخاطر الصيد العشوائي للحيوانات، وإيقاظ ضمير المجتمع والجمعيات المختصة للحفاظ على هذه الثروة الحيوانية من الانقراض.

كيف كانت تجربتك في “ماينا”؟
بالنسبة إلي، هذه أفضل تجربة في مشواري، خاصة وأنها تجمع بين تقنية السينما وفنية التلفزيون وذلك ما ساعدني في اكتشاف خبايا الاثنين في نفس الإنتاج، خاصة تحت إدارة المخرج وليد بوشباح الذي قدم كل خبرته لفريق العمل واهتم بأدق التفاصيل الفنية والتقنية لإنجاز العمل بالصورة المحترفة التي ظهر بها على الشاشة، وبالتالي، الظهور الجيد والمميز لكل الممثلين بما في ذلك ظهوري في العمل الذي أتمنى له ولكل الفريق النجاح المستحق.

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