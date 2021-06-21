على امتداد 520 كلم.. إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين حاسي مسعود وغدامس الليبية

أعلن الرئيس المدير العام لسونلغاز، شاهر بولخراص عن اطلاق مشروع لربط الشبكة الكهربائية بحاسي مسعود بالشبكة الليبية عبر مدينة غدامس على مسافة 520 كلم.

وأوضح بولخراص، الاثنين، في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن “القرار الخاص بمشروع ربط الشبكة الكهربائية بالجنوب الكبير بين مدينتي حاسي مسعود وغدامس قد اتخذ مؤخرا خلال أشغال الجمعية العامة لمجمع سونلغاز، التي انعقدت بتاريخ 31 ماي الماضي باقتراح من سونلغاز”.

وأكد الرئيس المدير العام بأن هذا المشروع يندرج في إطار اتفاق الشراكة ومذكرة التفاهم بين مؤسسة سونلغاز والشركة العامة للكهرباء بليبيا الذي وقع عليه في ديسمبر 2020 والرامي إلى وضع “أسس حقيقية للتعاون بين البلدين والمؤسستين”.

وصف ذات المسؤول هذا المشروع “بالمعقد” بسبب امتداده على مسافة 520 كلم، مضيفا أنه سيكون مرفقا بآليات تمويل وهندسة مالية لتحقيقه, ليشير بعدها إلى “اجراء دراسات جدوى في الفترة الحالية وفق وتيرة جيدة جدا”.

واستطرد يقول “نحن بصدد انجاز هذا المشروع بشكل تدريجي. إذ سيستمر لثلاث سنوات وفق نموذج عملي تبنيناه في هذا الشأن”.

سونلغاز تعلن تلبية حاجيات ليبيا من الكهرباء خلال صيف 2021

أعلن المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص، عن تعلن تلبية حاجيات ليبيا من الكهرباء خلال صيف 2021.

وقال بولخراص، الخميس 17 جوان 2021، خلال زيارته لليبيا حسب بيان لمجمع سونلغاز عقب اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية أنه يوم تاريخي نعلن فيه الربط المباشر الكهربائي بين الجزائر وليبيا.

من جانبه أثنى رئيس مجلس إدارة “جيكول” الليبية وئام العبدلي، على سرعة استجابة الطرف الجزائري ممثلا في مجمّع سونلغاز للدعوة الليبية في مجال تغطية إحتياحاتها الكهربائية خلال صائفة 2021.

وأضاف مدير مجمع سونلغاز شاهر بولخراص أنه تم الاتفاق على تأجير توربينات غازية متحركة بأسرع وقت ممكن واستعجالي والعملية انطلقت في الجزائر عبر كل الفرق والفروع اشتعلت على قدم وساق لتنفيذ العملية في أقرب الآجال لدعم الشبكة خاصة في طرابلس

وأضاف أن العملية ستتبعها عملية الإمداد بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة التونسية بين 180/200 ميغاواط في اليومين القادمين

و قال بولخراص ” نؤكد أن سونلغاز بما تملكه من خبرة وتجربة كمتخصّص في الطاقة، وما تزخر به من موارد مادية وبشرية مستعدّة لفتح ذراعيها على التعاون وفق مبدأ (رابح- رابح)”.

خط كهربائي بين الجزائر وليبيا

درست شركة سونلغاز مشروع تزويد ليبيا بخط كهرباء عبر تونس، إلى جانب إقامة استثمارات هناك لمعالجة المشاكل المتعلقة بالتزود بهذه الطاقة.

وكان الرئيس المدير العام لسونلغاز آنذاك محمد عرقاب قد كشف في 2017 “الجزائر لديها فائض في الإنتاج الكهرباء خصوصا في فصل الشتاء في حين يحتاج أشقاءنا في ليبيا إلى الطاقة، من هذا المنطلق نحن بصدد دراسة إمكانيات ربط كهربائي بضغط عال بين الجزائر وليبيا عبر تونس، لتصدير الكهرباء و جملة من الخدمات الأخرى”.

وجاء ذلك خلال استقبال وفد الشركة اللبيبة للكهرباء (جيكول) لبحث سبل وضع الآليات التي تسمح بالشروع في تصدير الطاقة الكهربائية و خدمات اخرى في القطاع من الجزائر نحو ليبيا كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

ووفق عرقاب فقد تم بحث الآليات التي تسمح بالشروع في تصدير الطاقة الكهربائية و خدمات اخرى في القطاع من الجزائر نحو ليبيا.

من جانبه قال المدير التنفيذي للشركة الليبية للكهرباءفي تلك الفترة، علي محمد ساسي أن المشاورات “تهدف إلى تطوير فرص الشراكة مع مجمع سونلغاز الذي يحوز على خبرات مكنته من تحقيق نجاحات في هذا الميدان”.

وأوضح “المؤسسات الدولية غائبة في ليبيا نظرا للوضع الراهن، “بينما سونلغاز عبرت عن استعدادها لدخول السوق و مساعدة الشركة الليبية للكهرباء، لإتمام مشاريعها و تلبية حاجيات المواطنين الليبيين”.