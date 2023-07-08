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رياضة

على خطى الإيطالي “تُوتّي”.. عنتر يحي يُخاطب زفيزف

علي بهلولي
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على خطى الإيطالي “تُوتّي”.. عنتر يحي يُخاطب زفيزف
ح.م
عنتر يحي

يُؤمن القائد الأسبق للمنتخب الوطني عنتر يحي بِأنه يملك من الإمكانيات، ما يُؤهّله لِتقديم أفضل الخدمات للكرة الجزائرية.

وكان الاتحاد الفرنسي للاعبين المُحترفين قد عيّن عنتر يحي مُؤخّرا، في منصب مدرب مساعد لِفريق هذه الهيئة.

وقال عنتر يحي إنّه مُتشوّق للعودة إلى الميدان، والمساهمة مرّة أخرى في صنع انتصارات الكرة الجزائرية.

وأضاف في شريط فيديو مُتداول أن مُؤهّلاته مُتعدّدة، سواء في جهاز التدريب، أو انتداب اللاعبين وجلب المُغتربين لِتقمّص زيّ “الخضر”، أو العمل الإداري.

وتابع عنتر يحي يقول إن الكفاءات لا تقتصر على شخصه، وضرب أمثلة بِلاعبين دوليين سابقين بِإمكانهم الدّفع بِقاطرة الكرة الجزائرية إلى الأمام، وعدّد اسمَي كريم زياني وسمير بلوفة.

وكان أسطورة الكرة الإيطالية فرانتشيسكو تُوتّي قد فعل بِالمثل في الأيّام القليلة الماضية، لمّا أعرب عن استيائه من تصدّر الدخلاء للواجهة، في حين تقبع كفاءات الكرة بعيدا عن مكاتب التسيير أو أجهزة التدريب.

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