على خطى الجزائر.. المغرب يتجّه لاعتماد الإنجليزية في التعليم

كشف وزير التربية في المغرب شكيب بن موسى يوم الثلاثاء، عن وجود طلبات محلية لاعتماد اللغة الإنجليزية في التعليم بمدارس البلاد.

وقال بن موسى في مؤتمر صحفي بالرباط إن المطالب المرفوعة تدعو إلى “مشاورات حول إصلاح منظومة التربية والتعليم، لاعتماد اللغة الإنجليزية”.

وأضاف يقول:”القانون في المغرب يشدّد على الاهتمام باللغات دون تحديدها، وكما يتم تدريس مواد علمية بالفرنسية، يمكن أن يتم تدريسها باللغة الإنجليزية”.

وتابع:”الوزارة تعمل على توسيع تمكّن التلاميذ في المستوى الإعدادي (المتوسط) من اللغة الإنجليزية”.

مضيفا:” كما نعمل على زيادة عدد الأساتذة، مع إمكانية اعتماد منصات لتحسين المستوى في اللغة الإنجليزية”.

إلى جانب ذلك، وقّع نحو 7 آلاف مغربي عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء اللغة الفرنسية من تدريس بعض المواد في المدارس المغربية، واستبدالها باللغة الفرنسية.

وفي الجزائر، تستعدّ المدارس الابتدائية لتقديم دروس في اللغة الإنجليزية بداية من السنة الثالثة لأول مرة في تاريخ البلاد.

وستحظى مادة اللغة الإنجليزية بنفس الحجم الساعي المخصّص لمادة اللغة الفرنسية في نفس المستوى التعليمي.