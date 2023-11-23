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جواهر

على خطى الشيخة موزا.. هند صبري تترك عملها مع اليونسكو بسبب تجويع غزة

جواهر الشروق
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على خطى الشيخة موزا.. هند صبري تترك عملها مع اليونسكو بسبب تجويع غزة

تركت الفنانة التونسية هند صبري عملها مع اليونسكو بسبب تجويع غزة، بعد أيام معدودات من إقدام الشيخة موزة والدة أمير قطر على نفس الخطوة.

وأعلنت الفنانة التي لمع نجمها في مصر، الأربعاء 22 نوفمبر الجاري، عن استقالتها من منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة منذ 13 عاماً.

وقالت هند صبري في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “خلال الأسابيع الماضية، شهدت وشاركت تجارب زملائي المتفانين في برنامج الأغذية العالمي، في الإحساس بالعجز لعدم قدرتهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه كعادتهم دائماً تجاه الأطفال والأمهات والآباء والأجداد في غزة”.

وأضافت: “لم يكن بوسعهم إلا عمل القليل في مواجهة آلة الحرب الطاحنة التي لم ترحم المدنيين الذين يحاصرهم الموت”.

وأردفت: “حاولت إيصال صوتي على أعلى مستوى في برنامج الأغذية العالمي والانضمام إلى زملائي في المطالبة باستخدام ثقل البرنامج، مثلما فعل بنجاح في السابق، للدعوة والضغط بقوة من أجل وقف إطلاق النار الإنساني والفوري في قطاع غزة، والاستفادة من نفوذ البرنامج لمنع استخدام التجويع كسلاح حرب”.

وأوضحت أنه مع ذلك، تم استخدام التجويع والحصار كأسلحة حرب على مدى الأيام الستة والأربعين الماضية ضد أكثر من مليوني مدني في غزة، وقالت إن هذا السلاح “قتل حتى الآن أكثر من 14 ألف شخص، وأصبح أكثر من 1.6 مليون شخص بلا مأوى، ودُمرت نصف المباني، وقصفت المستشفيات والمدارس التي من المفترض أن تكون ملاجئ آمنة”.

وأعلنت الفنانة عن ترك منصبها بالقول: “أعلن استقالتي، وأتمنى لجميع زملائي في برنامج الأغذية العالمي السلامة والسلام”، وأكدت أنها لن تتخلى عن دورها الإنساني والمجتمعي، وقالت إنها ستقوم به بصيغ أخرى.

وتابعت: “أكتب هذا بقلب مثقل وحزن عميق؛ حيث قررت التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وهو الدور الذي أعتز به وألعبه منذ سنوات، لقد تعلمت كثيراً.. وبكيت كثيراً معكم جميعاً طوال هذه الرحلة التي ستظل دائماً في قلبي”.

وأشارت إلى أنها ومنذ 13 عاماً “أصبحت جزءاً من الأسرة الكبيرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة”، وقالت إن هذا “جزء من مهمة عظيمة ونبيلة.. وأنا فخورة بذلك”.

يذكر أن الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس أمناء مؤسسة التعليم فوق الجميع، ووالدة أمير قطر، كانت قد اعتذرت عن دورها كسفيرة لليونسكو للنوايا الحسنة، بسبب عجز المنظمة عن أداء دورها في غزة التي تواجه تصعيداً إسرائيلياً.

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