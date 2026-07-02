على خطى بريجيت ماكرون.. سارة نتنياهو تُوبّخ زوجها خلال حدث رسمي (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول حالة من الجدل في تل أبيب، بعدما وثّق لحظات محرجة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حدث رسمي، حيث ظهرت زوجته سارة وهي توبخه مع عدد من أفراد طاقمه أمام الحضور.

وبحسب ما أوردته القناة الـ 13 العبرية، فقد وقع ذلك بينما كان نتنياهو يلقي كلمة أمام الرياضيين المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب المكابية في تل أبيب، ما جعل نشطاء يستذكرون كل المواقف المحرجة التي تسببت بها بريجيت ماكرون لزوجها الرئيس الفرنسي، خاصة الصفعة الشهيرة.

وفي الوقت الذي كان نتنياهو يقول في كلمته بالمناسبة: “نحن أمة واحدة وعائلة واحدة، بمصير واحد، فقفوا بفخر وقوة وسننتصر معا”، كانت زوجته خلف الكواليس تعبر عن غضبها بسبب ما وصفته بسوء التنظيم.

ووفقا للتقرير، صرخت سارة نتنياهو في وجه زوجها قائلة: “بسببك تشاجرت مع الناس هنا، لقد جعلتني أتجادل معهم”، قبل أن توجه انتقادات إلى مستشاريه، متسائلة: “أنتم بحاجة للاعتناء بي، لماذا لا يسمح لي بالمرور؟”.

كما ادعت أنها تعرضت للدفع والدوس وسط الزحام، معتبرة أن المنظمين لم يوفروا لها مرافقة مناسبة داخل المنطقة المخصصة لكبار الشخصيات، الأمر الذي زاد من حدة انفعالها أمام الحاضرين.

وعقب انتشار الفيديو، تفاعل عدد كبير من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الواقعة، حيث شبّه بعضهم المشهد بحادثة سابقة جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون، معتبرين أن نتنياهو وجد نفسه في موقف محرج أمام الحضور.

وذهب آخرون إلى القول إن “الدور جاء على نتنياهو هذه المرة وليس ماكرون”، في إشارة إلى المقارنات التي أثيرت بين الواقعتين، فيما تساءل بعض المعلقين عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتناول الحادثة بتعليق ساخر، على غرار ما حدث في مناسبات سابقة.

وأظهر مقطع فيديو متداول سارة نتنياهو وهي تتحرك بانزعاج داخل المكان المخصص للشخصيات الرسمية، وتتحدث بصوت مرتفع مع زوجها وعدد من مرافقيه، في مشهد لفت انتباه الحضور ووسائل الإعلام.

وأشارت القناة 13 إلى أن حالة التوتر استمرت لعدة دقائق، فيما جرى تصوير الفيديو بعد أن هدأت الأجواء نسبيا، قبل أن ينتشر المقطع على نطاق واسع ويثير موجة جديدة من الجدل بشأن تصرفات زوجة رئيس الوزراء في المناسبات العامة.