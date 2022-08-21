-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

على خلفية تصريحات الريسوني.. هذا ما قررته جمعية العلماء المسلمين الجزائرين

الشروق أونلاين
  • 1554
  • 0
على خلفية تصريحات الريسوني.. هذا ما قررته جمعية العلماء المسلمين الجزائرين

قررت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تجميد نشاطها في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين على خلفية تصريحات أحمد الريسوني الأخيرة.

وفي تسجيل للقناة الاذاعية الثالثة هذا الأحد كشف عبدالرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن تجميد نشاط الجمعية في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين واشترط للعودة تقديم اعتذار صريح ودقيق من رئيسها أحمد الريسوني أو استقالته من منصبه.

ودعا قسوم كل العلماء المسلمين إلى تبني قرار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودعمه والحذو حذوها في المطالبة بتنحية الريسوني من منصبه.

وقبل ذلك كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أصدرت بيانا مستعجلا، أبدت فيه استغرابها لتصريحات الريسوني، المعادية للجزائر.

وقال رئيسها عبد الرزاق قسوم إن هذه التصريحات “لا تخدم وحدة الشعوب ولا تحافظ على حسن الجوار.”

واعتبر قسوم أن ما صدر عن الريسوني يعد” سقطة من سقطاته التي تعدّدت وأن المسؤول المغربي لا يميز بين شخصه كمغربي، وبين كونه رئيسا للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين “.

وأضاف أن الريسوني الذي سكت عن خيانة ملكه للقضية الفلسطينية وصمته عن الزيارات المتتالية لقيادات المؤسسة العسكرية والأمنية الصهيونية لـ”إمارة أمير المؤمنين”،دعا إلى ما يسمى “الجهاد ضد الجزائر” في مخالفة شرعية صريحة لمفهوم الجهاد في الإسلام، والذي يكون ضد الكفار والمشركين وليس ضد شعب مسلم.

مقالات ذات صلة
شاب جزائري ضمن قائمة “أبل” الشرفية.. فما الذي قام به؟

شاب جزائري ضمن قائمة “أبل” الشرفية.. فما الذي قام به؟

هل هذه الصورة حقا لجثث ضحايا حرائق الغابات الأخيرة؟

هل هذه الصورة حقا لجثث ضحايا حرائق الغابات الأخيرة؟

غلق الطريق السيار شرق-غرب باتجاه الجزائر

غلق الطريق السيار شرق-غرب باتجاه الجزائر

دعوة إلى ثورة بيئية وغرس مليوني شجرة في القالة

دعوة إلى ثورة بيئية وغرس مليوني شجرة في القالة

هذه حصيلة حرائق الغابات وحوادث المرور خلال 48 ساعة

هذه حصيلة حرائق الغابات وحوادث المرور خلال 48 ساعة

معجزة أنقذت حيوانات حديقة “برابطية”

معجزة أنقذت حيوانات حديقة “برابطية”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد