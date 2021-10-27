على خُطى الأمير هاري.. أميرة يابانية تتنازل عن لقبها الملكي بعد زواجها

تنازلت الأميرة اليابانية ماكو، الثلاثاء، عن لقبها الملكي، بعد قرارها بالزواج من حبيبها كي كومورو، الذي ينتمي لعامة الشعب.

وتسبب هذا القرار في غضب فئة من اليابانيين، الذين يلتزمون بالآراء المحافظة، ففي يوم الحفل، كان هناك احتجاج صغير في العاصمة طوكيو.

وقالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري إن وثيقة زواج ماكو وكي كومورو قدمها مسؤول بالقصر صباح الثلاثاء، وباتت الآن رسمية.

ولم تعد ماكو من أفراد العائلة المالكة، فقد حملت الآن لقب زوجها، وأصبحت تدعى ماكو كومورو، وهي المرة الأولى التي تحمل فيها اسم عائلة أخرى.

وفقا لتقاليد العائلة الإمبراطورية اليابانية، يحمل الذكور فقط أسماء العائلة، في حين لا تحمل الإناث سوى ألقاب، ويتعين عليهن المغادرة إذا تزوجن من عامة الشعب.

ويعود سبب رفض المحافظين لهذا الزواج لسببين، الأول يتعلق بإحباط والد ماكو، وأسفه لقرارها على الرغم من أنه لم يظهر ذلك.

ويعود السبب الثاني لفضيحة غريبة تتعلق بأسرة العريس، فبحسب الشائعات فإن والدته اقترضت مالا من رجل كان سيتزوجها ولم ترجع هذه الأموال، وهو ما ظهر في ملصقات حملها المتظاهرون خلال خروجهم في الشارع.

أثارت الخطبة التي استمرت ثلاث سنوات بين الأميرة ماكو وكومورو جدلا وصل إلى الوصف بالفضيحة، وهو ما بدأ عندما ذكرت صحيفة أن كومورو متورط في فضيحة مالية.