-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

على خُطى الأمير هاري.. أميرة يابانية تتنازل عن لقبها الملكي بعد زواجها

جواهر الشروق
  • 343
  • 0
على خُطى الأمير هاري.. أميرة يابانية تتنازل عن لقبها الملكي بعد زواجها

تنازلت الأميرة اليابانية ماكو، الثلاثاء، عن لقبها الملكي، بعد قرارها بالزواج من حبيبها كي كومورو، الذي ينتمي لعامة الشعب.

وتسبب هذا القرار في غضب فئة من اليابانيين، الذين يلتزمون بالآراء المحافظة، ففي يوم الحفل، كان هناك احتجاج صغير في العاصمة طوكيو.

وقالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري إن وثيقة زواج ماكو وكي كومورو قدمها مسؤول بالقصر صباح الثلاثاء، وباتت الآن رسمية.

ولم تعد ماكو من أفراد العائلة المالكة، فقد حملت الآن لقب زوجها، وأصبحت تدعى ماكو كومورو، وهي المرة الأولى التي تحمل فيها اسم عائلة أخرى.

وفقا لتقاليد العائلة الإمبراطورية اليابانية، يحمل الذكور فقط أسماء العائلة، في حين لا تحمل الإناث سوى ألقاب، ويتعين عليهن المغادرة إذا تزوجن من عامة الشعب.

ويعود سبب رفض المحافظين لهذا الزواج لسببين، الأول يتعلق بإحباط والد ماكو، وأسفه لقرارها على الرغم من أنه لم يظهر ذلك.

ويعود السبب الثاني لفضيحة غريبة تتعلق بأسرة العريس، فبحسب الشائعات فإن والدته اقترضت مالا من رجل كان سيتزوجها ولم ترجع هذه الأموال، وهو ما ظهر في ملصقات حملها المتظاهرون خلال خروجهم في الشارع.

أثارت الخطبة التي استمرت ثلاث سنوات بين الأميرة ماكو وكومورو جدلا وصل إلى الوصف بالفضيحة، وهو ما بدأ عندما ذكرت صحيفة أن كومورو متورط في فضيحة مالية.

مقالات ذات صلة
ملتقى دولي للمرأة الجزائرية شهر ديسمبر القادم

ملتقى دولي للمرأة الجزائرية شهر ديسمبر القادم

بعد 4 عقود من الغياب.. المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال الكون بإسرائيل! 

بعد 4 عقود من الغياب.. المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال الكون بإسرائيل! 

رئيسة شركة تفاجئ موظفيها بهدايا لم تخطر ببالهم

رئيسة شركة تفاجئ موظفيها بهدايا لم تخطر ببالهم

هل يصبح البصل ساما بعد يوم من تقطيعه؟

هل يصبح البصل ساما بعد يوم من تقطيعه؟

قضية الجزائريات ضحايا الزواج المختلط بالأردن.. أول رد فعل من الوزيرة

قضية الجزائريات ضحايا الزواج المختلط بالأردن.. أول رد فعل من الوزيرة

الجيران يروون شهاداتهم.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام من زفافها والزوج يتهم الجن!

الجيران يروون شهاداتهم.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام من زفافها والزوج يتهم الجن!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد