على خُطى الأمير هاري.. أميرة يابانية تتنازل عن لقبها الملكي بعد زواجها
تنازلت الأميرة اليابانية ماكو، الثلاثاء، عن لقبها الملكي، بعد قرارها بالزواج من حبيبها كي كومورو، الذي ينتمي لعامة الشعب.
وتسبب هذا القرار في غضب فئة من اليابانيين، الذين يلتزمون بالآراء المحافظة، ففي يوم الحفل، كان هناك احتجاج صغير في العاصمة طوكيو.
Geez Louise… there was another demo today protesting Princess Mako and Kei Komuro’s wedding.
What is the point? They aren’t going to cancel their wedding because these people protest. All this does is torture poor Mako-sama. She must be counting the dayshttps://t.co/tUeQGu80Fw
— Rochelle Kopp / Japan Intercultural Consulting (@JapanIntercult) October 17, 2021
وقالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري إن وثيقة زواج ماكو وكي كومورو قدمها مسؤول بالقصر صباح الثلاثاء، وباتت الآن رسمية.
Japanese Princess Mako married a commoner and lost her royal status Tuesday in a union that has split public opinion after a three-year delay caused by a financial dispute involving her new mother-in-law. pic.twitter.com/1MlSvPEMPk
— NPR (@NPR) October 26, 2021
ولم تعد ماكو من أفراد العائلة المالكة، فقد حملت الآن لقب زوجها، وأصبحت تدعى ماكو كومورو، وهي المرة الأولى التي تحمل فيها اسم عائلة أخرى.
وفقا لتقاليد العائلة الإمبراطورية اليابانية، يحمل الذكور فقط أسماء العائلة، في حين لا تحمل الإناث سوى ألقاب، ويتعين عليهن المغادرة إذا تزوجن من عامة الشعب.
ويعود سبب رفض المحافظين لهذا الزواج لسببين، الأول يتعلق بإحباط والد ماكو، وأسفه لقرارها على الرغم من أنه لم يظهر ذلك.
ويعود السبب الثاني لفضيحة غريبة تتعلق بأسرة العريس، فبحسب الشائعات فإن والدته اقترضت مالا من رجل كان سيتزوجها ولم ترجع هذه الأموال، وهو ما ظهر في ملصقات حملها المتظاهرون خلال خروجهم في الشارع.
أثارت الخطبة التي استمرت ثلاث سنوات بين الأميرة ماكو وكومورو جدلا وصل إلى الوصف بالفضيحة، وهو ما بدأ عندما ذكرت صحيفة أن كومورو متورط في فضيحة مالية.
At press event (former Princess) Mako & Kei Komuro apologized to people they caused trouble for, who disagreed with their marriage. They thanked their supporters. Kei said: I love Mako; You only live once and I want to spend my one life with the person I love pic.twitter.com/xWcm544u32
— Selina Wang (@selinawangtv) October 26, 2021