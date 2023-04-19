على كل مخلص للجزائر أن يبذل كل ما لديه لترسيخ الاستقرار

خلال زيارة عمل إلى قيادة الحرس الجمهوري.. شنقريحة:

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، أنه يجدر بكل مخلص للجزائر أن يبذل كل ما لديه من قوة وجهد من أجل توفير الأمن وترسيخ موجبات السلم والاستقرار على أرض بلادنا.

وقال شنقريحة في كلمة توجيهية، خلال زيارة عمل وتفتيش قام بها إلى مقر قيادة الحرس الجمهوري “لقد أكدت في أكثر من مناسبة، على أن توطين الأمن وترسيخ موجبات السلم والاستقرار على أرض بلادنا الغالية، وتوطيد عرى تنميتها وتقدمها واحتلال مكانتها المستحقة بين الأمم، هي رهانات كبرى، يجدر بكل مخلص لهذه الأرض الشريفة، أن يبذل كل ما لديه من قوة وجهد من أجل كسبها”.

وأضاف أن “هذه الغايات السامية التي عاهدنا أنفسنا في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بأن نعمل بإخلاص ومثابرة، وفقا للمهام الدستورية المخولة، ورفقة كافة الخيرين من أبناء وطننا، على السعي الحثيث إلى تحقيقها، وفاء منا لأرواح الشهداء الأبرار، وتقديرا لإخلاص المجاهدين الأطهار، وإفشالا لدسائس ومكائد أعداء الشعب الجزائري، الذين لم يعودوا يتحملون صلابة وقوة وحدته وتماسكه الاجتماعي والثقافي والحضاري”.