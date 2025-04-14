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على ماذا وقعت زوجة أحمد الشرع في تركيا؟

جواهر الشروق
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على ماذا وقعت زوجة أحمد الشرع في تركيا؟

تساءل مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي عن البيان الذي وقعته لطيفة الدروبي، زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارتهما الأخيرة لتركيا، بعد انتشار صورها وهي تحمل قلما.

تظهر الدروبي في الصور وهي توقع على كتاب أبيض كبير وإلى جانبها السيدة أمينة عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما جعل الكثيرين يستفسرون في تعليقاتهم: ماذا وقعت؟

وبحسب ما أوضحت زوجة أردوغان فإن نظيرتها السورية وقعت على بيان النوايا الحسنة العالمي لمبادرة “صفر نفايات”، وهي المبادرة التي طُرحت خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023، وكان أول الموقعين عليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكتبت أمينة أردوغان في تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة إكس: “سعدت كثيراً بلقاء السيدة الفاضلة لطيفة الدروبي زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية التي زارت بلادنا في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع”.

وأضافت: “خلال اجتماعنا، ناقشنا المشاريع المشتركة التي من شأنها أن تؤثر على حياة النساء والأطفال في سوريا، وتطرقنا إلى أهمية الجسور التي ستبنيها النساء من خلال الحوار والتضامن في عملية إعادة الإعمار”.

وأثار الظهور الجديد لزوجة الشرع تفاعلا واسعا، خاصة وأن مظهرها حظي باهتمام واسع في وقت سابق، حيث لفت البعض إلى أنها تتغير نحو الأفضل وباتت تحرص على مظهرها أكثر من الأول، بينما انتقد آخرون طريقة تصرفها وردود فعلها معتبرين أنها باردة نوعا ما عكس زوجة أردوغان.

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