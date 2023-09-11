على متن القطار.. كيم جونغ أون يزور روسيا بدعوة من بوتين

قالت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية يوم الإثنين، إن قطارا غادر أراضي الجارة الشمالية، وعلى متنه الزعيم كيم جونغ أون، الذي يتوجه إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية عن مصادر حكومية لم تسمّها، أن القطار غادر بيونغيانغ مساء الأحد. مرجّحة أن يلتقي كيم مغ بوتين يوم الثلاثاء.

ولم تعلن بيونغ يانغ عن انطلاق رحلة زعيمها عبر القطار. لكن رحلة كهذه قد تستغرق أكثر من 20 ساعة، قبل أن تصل إلى الأراضي الروسية، يقول المصدر.

وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في وقت سابق، أن كيم يعتزم السفر إلى فلاديفوستوك في شمال الشرقي روسيا. لإجراء محادثات مع بوتين حول إمكانية تزويد روسيا بالأسلحة.

كما قدّرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كيم وبوتين قد يعقدان قمة على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، الذي انطلق يوم الأحد.