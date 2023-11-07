“على محرز الاقتداء برونالدو وتقديم مستويات أفضل”

النجم الأسبق لناديي الأهلي والنصر حسين عبد الغني يؤكد:

وجه حسين عبد الغني، النجم الأسبق لناديي الأهلي والنصر السعودي، نصيحة هامة إلى الجزائري، رياض محرز، لاعب النادي الأهلي، بضرورة الاقتداء بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرى حسين عبد الغني بأن رياض محرز لا يقدم المستويات المتوقعة منذ انتقاله إلى الأهلي، في سوق انتقالات الصيف الماضي، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأدلى حسين عبد الغني بتصريحات هامة عبر برنامج “دورينا غير” أكد من خلالها على أن محرز يمتلك إمكانات فنية كبيرة جدا لكنه لا يقدم 40 في المئة من إمكاناته ولا مردوده مع مانشستر سيتي. ونوه أسطورة الأهلي على أن لاعب مثل كريستيانو رونالدو حقق كل شيئ لكنه مازال يركض خلف الكرة في كل مباراة مثل الطفل، وهو أمر يفتقده محرز رغم أن رونالدو حقق كل شيء.

وفي السياق ذاته، أكد محمد نور أسطورة الاتحاد، على وجهة نظر عبد الغني، حيث شدد على أن محرز لا يقدم كل ما لديه في الملعب حيث يركض فقط حينما يتأكد أن الكرة ستصله. وشدد نور على أن محرز يملك أكثر مما يقدم بكثير، وأن المحارب الجزائري إذا لم تكن لديه الرغبة لتقديم عطاء كبير فلن يقدمه في الملعب، لأن دوافع اللاعب داخلية وفردية وتأتي قبل الفنيات.