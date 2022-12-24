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الجزائر

على مسافة 290 كيلومتر.. تدشين خط سكة حديدية يربط بين 5 ولايات هذا الإثنين

الشروق أونلاين
  • 2012
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على مسافة 290 كيلومتر.. تدشين خط سكة حديدية يربط بين 5 ولايات هذا الإثنين
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خط سكة حديدية جديد على مسافة 290 كيلومتر

سيدشّن خط السكة الحديدية الرابط بين تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة، على مسافة  290 كلم، يوم الإثنين 26 ديسمبر الجاري.

وقال المدير المركزي لوكالة متابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية عبد القادر مازار،  إن الخطّ الجديد سيربط بين 5 ولايات هي تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، المدية والمسيلة.

وأوضح مازار أن “المشروع الضخم” لإنشاء هذا الخطّ، تضمّن شطرين. الأول على مسافة 151 كلم بين مسيلة وبوغزول، والثاني بطول 139 كلم بين بوغزول وتيسمسيلت.

وستبلغ سرعة القطارات على هذه السكّة الحديدية 160 كلم في الساعة، بمعدّل رحلتين كلّ يوم، يكشف المتحدث.

وستنطلق الرحلة الأولى على الخطّ يوم الثلاثاء، عند الساعة الخامسة 05:00 صباحا، من محطة برج بوعريريج، مرورا بالمسيلة، الجلفة، بوغزول، وتيارت، وصولا إلى تيسمسيلت.

وتقدّر مدّة الرحلة الكاملة 4 ساعات و11 دقيقة. فيما تنطلق رحلة العودة من محطة تيسمسيلت، عند الساعة الرابعة والنصف 16:30 مساء.

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