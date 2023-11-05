“على مصر استعادة فلسطين لأنها تابعة لها”.. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل
أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس،جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة ليس بتوقع حدوث هزات أرضية وإنما بتغريدة دعا من خلالها مصر لاستعادة فلسطين لأن أراضيها تاريخيا تابعة لها.
وفتح هوغربيتس أبواب الصراع الفكري بتدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تحدث فيها عن أصل تسمية فلسطين ونشوئها قبل احتلالها من طرف الكيان الصهيوني بمئات السنين تعود حسبه لما قبل الميلاد.
وقال الخبير الهولندي المثير للجدل: “قبل وجود مملكة إسرائيل كانت هناك مملكة مصر والتي كانت تشمل فلسيت (أي فلسطين) وفق ما أسماها المصريون قديماً”.
وأضاف بطريقة ساخرة: “ربما يتوجب على المصريين استعادتها إذا؟”
وقالت تقارير إخبارية إن هوغربيتس يحاول من خلال تغريدته الساخرة تقويض الادعاءات الإسرائيلية التي ترتكز على “الأحقية التاريخية للشعب اليهودي بالأراضي الفلسطينية”.
في ذات السياق شدد على أن “قيام أي دولة عن طريق طرد السكان الأصليين يعد جريمة”.
وأشار في تدوينة أخرى إلى أن المصريين القدامى كانوا يطلقون على فلسطين تسمية “بيلسيت” خلال 1500-1100 قبل الميلاد). مردفا: “من هنا جاء اسم فلسطين.. قبل وجود أي أرض أو مملكة تسمى إسرائيل”.
وأردف: “أنا فقط أشير إلى هذا لأبين مدى سخافة الادعاء الصهيوني”.
Egyptians themselves referred to it as Peleset during their kingdom (1500-1100 BCE), which is where the name Palestine comes from. It predates any land or kingdom called Israel. I’m just pointing this out to demonstrate how absurd the Zionist claim was.
— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) November 4, 2023
يذكر أن عالم الزلازل الشهير تعرض، في الآونة الأخيرة، لانتقادات واسعة من قبل المتعاطفين مع الكيان الصهيوني، بعدما أظهر دعمه للفلسطينين، وجهر بحقهم في الدفاع عن أرضهم برفضه سياسة الاحتلال الرامية لتهجيرهم قسرا.
In 1948 over 750,000 Palestinians were forcibly removed from their land because the Zionist Organization thought they had the right to take this land based on a 2,000 years old claim. Today the world is being forced to face the crime and consequences. Hence the apathy.
— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) November 5, 2023
وأعلن هوغربيتس عن توقف خدمة بث توقعات الزلازل بسبب حرب الإبادة في غزة، بالقول إنه لا فائدة من بث التوقعات لإنقاذ الأرواح في عالم تباد فيه آلاف الأرواح.
The whole world should stop and demand an end to the mass genocide of the people in Gaza. More than 10,000 civilians have been killed with no end in sight. This is not fighting terrorism. This is terrorism!
There is no point for us in doing earthquake forecasts while this…
— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) November 2, 2023
People in the West generally have a distorted view of historical Palestine. They falsely believe it was undeveloped and quickly associate it with terrorists. But the land was beautiful, filled with kind and hard working people. Until it was taken in 1948 and destroyed. pic.twitter.com/GNn5XicuUZ
— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) November 3, 2023
كما لفت إلى أن الصهاينة يحتقرون جميع الأديان، وهم عازمون على تأسيس دولتهم العالمية في بيت المقدس، ولن يستهدفوا المسلمين فحسب، بل سيستهدفون أيضًا اليهود والمسيحيين والهندوس.
Example of how #Zionists think. They are firm atheists and despise any religion. They are using #Israel (Isvara-El) to establish their so much desired global state with #Jerusalem as their headquarters. They will not just target Muslims, but also Judaists, Christians and Hindus. https://t.co/TPyeWc3DBB
— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) November 4, 2023