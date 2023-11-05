“على مصر استعادة فلسطين لأنها تابعة لها”.. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل

أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس،جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة ليس بتوقع حدوث هزات أرضية وإنما بتغريدة دعا من خلالها مصر لاستعادة فلسطين لأن أراضيها تاريخيا تابعة لها.

وفتح هوغربيتس أبواب الصراع الفكري بتدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تحدث فيها عن أصل تسمية فلسطين ونشوئها قبل احتلالها من طرف الكيان الصهيوني بمئات السنين تعود حسبه لما قبل الميلاد.

وقال الخبير الهولندي المثير للجدل: “قبل وجود مملكة إسرائيل كانت هناك مملكة مصر والتي كانت تشمل فلسيت (أي فلسطين) وفق ما أسماها المصريون قديماً”.

وأضاف بطريقة ساخرة: “ربما يتوجب على المصريين استعادتها إذا؟”

وقالت تقارير إخبارية إن هوغربيتس يحاول من خلال تغريدته الساخرة تقويض الادعاءات الإسرائيلية التي ترتكز على “الأحقية التاريخية للشعب اليهودي بالأراضي الفلسطينية”.

في ذات السياق شدد على أن “قيام أي دولة عن طريق طرد السكان الأصليين يعد جريمة”.

وأشار في تدوينة أخرى إلى أن المصريين القدامى كانوا يطلقون على فلسطين تسمية “بيلسيت” خلال 1500-1100 قبل الميلاد). مردفا: “من هنا جاء اسم فلسطين.. قبل وجود أي أرض أو مملكة تسمى إسرائيل”.

وأردف: “أنا فقط أشير إلى هذا لأبين مدى سخافة الادعاء الصهيوني”.

يذكر أن عالم الزلازل الشهير تعرض، في الآونة الأخيرة، لانتقادات واسعة من قبل المتعاطفين مع الكيان الصهيوني، بعدما أظهر دعمه للفلسطينين، وجهر بحقهم في الدفاع عن أرضهم برفضه سياسة الاحتلال الرامية لتهجيرهم قسرا.

وأعلن هوغربيتس عن توقف خدمة بث توقعات الزلازل بسبب حرب الإبادة في غزة، بالقول إنه لا فائدة من بث التوقعات لإنقاذ الأرواح في عالم تباد فيه آلاف الأرواح.

كما لفت إلى أن الصهاينة يحتقرون جميع الأديان، وهم عازمون على تأسيس دولتهم العالمية في بيت المقدس، ولن يستهدفوا المسلمين فحسب، بل سيستهدفون أيضًا اليهود والمسيحيين والهندوس.