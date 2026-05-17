عليق: “بن بوط سيعود إلى المنتخب الوطني من الباب الواسع”

أثنى المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، سعيد عليق، على مردود وإمكانات الحارس أسامة بن بوط، الذي تألق في المباراة النهائية لكأس “الكاف”.

وقال عليق في تصريحات إعلامية: ” بن بوط يتواجد في أحسن أحواله حاليا، ربما أخطأ في وقت سابق عندما أدلى بتصريح حول اعتزال اللعب مع المنتخب”.

وأضاف: ” لكن الآن أرى أنه سيعود إلى المنتخب الوطني من الباب الواسع”.

ونال الحارس أسامة بن بوط جائزة أحسن لاعب في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وساهم الحارس بن بوط في تتويج الاتحاد سواء في المباريات السابقة، أو في مباراة إياب النهائي بتصديه لكرات خطيرة.