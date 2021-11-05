عليكم بالتكفل الجيد بالمستخدمين العسكريين

خلال تدشينه نادي الخدمات الطبية الاجتماعية.. الفريق شنقريحة

أسدى الفريق السعيد الشنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مجموعة من التعليمات والتوجيهات لإطارات ومستخدمي نادي الخدمات الطبية الاجتماعية، ببوشاوي بالناحية العسكرية الأولى، حث فيها على ضرورة بذل قصارى الجهود من أجل التكفل الأمثل بالمستخدمين العسكريين، لاسيما فئة الجرحى والمعطوبين في إطار مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع “في إطار متابعة وتفقد مختلف المشاريع المنشآتية للجيش الوطني الشعبي، أشرف الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش، مساء الخميس 04 نوفمبر ، على مراسم تدشين نادي الخدمات الطبية الاجتماعية ببوشاوي بالناحية العسكرية الأولى، بحضور كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقادة القوات، وقائد الناحية العسكرية الأولى، المراقب العام للجيش ومديرين مركزيين لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وأضاف البيان “في المستهل، تابع الفريق عرضا شاملا قدمه مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني حول هذه المؤسسة الفندقية، التي تتربع على مساحة تقدر بأكثر من أربعة عشر ألف متر مربع، بطاقة استيعاب تقدر بـ124 سريرا بالإضافة إلى مرافق خدماتية عصرية وفضاءات للرياضة والتسلية”.

وبعدها “عاين الفريق مختلف مرافق هذه المنشأة الهامة، التي تضاف إلى سلسلة الإنجازات النوعية التي تدعم بها الجيش الوطني الشعبي في مجال التكفل الطبي والاجتماعي بمستخدميه وذوي حقوقهم”.

وحرص الفريق على إسداء مجموعة من التعليمات والتوجيهات لإطارات ومستخدمي المنشأة الطبية الاجتماعية، تصب في مجملها حول ضرورة المحافظة على هذا المكسب والتكفل الأمثل بالمستخدمين العسكريين.ـ.