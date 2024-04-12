“عليكم بمواصلة مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة بكل أشكالها”

في رسالة تهنئة لقوات الجيش بمناسبة عيد الفطر.. الفريق أول شنقريحة:

حثّ الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كافة قوات الجيش على مواصلة الجهود المثابرة لاسيما على صعيد الالتزام ببرامج التحضير القتالي والتدريب المقررة طبقا للتوجيهة السنوية للتحضير القتالي سارية المفعول، بهدف تعزيز عرى قوة ومنعة الجيش الوطني الشعبي، بكل مكوناته، “وفقا للمقاربة المتبصرة التي تبنيناها في السنوات القليلة الماضية، لاسيما في مجال مواصلة مكافحة ظاهرة الإرهاب المقيتة والجريمة المنظمة، بكل أشكاله”.

وأشرف السعيد شنقريحة، الخميس، على حفل تقديم وتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمقر وزارة الدفاع الوطني حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات والدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء الدوائر والمديرين ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وقال شنقريحة في رسالة تهنئة وجهها لكافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين بمناسبة حلول عيد الفطر: “لقد أدى شعبنا الأبي شعيرة الصيام لهذا العام في ظروف جيّدة، طبعتها أجواء روحانية وإيمانية عالية، عكست حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها الأسلاك النظامية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، من أجل توفير الظروف الملائمة لمواطنينا لتأدية هذه الفريضة على أحسن ما يكون على مستوى كامل التراب الوطني”.

وتابع شنقريحة: “في هذا السياق، سمحت لنا الزيارات التفقدية التي قمنا بها إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر رمضان المعظم، لمعاينة الظروف المهنية والمعيشية لمستخدمينا، بالوقوف على حجم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بكل فئاتهم ومستوى مسؤولياتهم على صعيد أداء المهام الدستورية النبيلة الموكلة لهم، وعلى رأسها التطبيق الصارم لكل الإجراءات المقررة في مجال حفظ أمن واستقرار وسيادة الوطن في مواجهة كل التهديدات والمخاطر الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية والأمنية غير المستقرة في فضائنا الإقليمي”.