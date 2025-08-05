مدرب غالي معسكر عمر بلعطوي يؤكد:

أكد المدرب الجديد لغالي معسكر، عمر بلعطوي، أن فريقه سيدخل غمار الموسم المقبل من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم بـ”طموحات كبيرة”. وقال المدافع الدولي السابق، في تصريح لخلية الإعلام التابعة لنادي غرب البلاد: “علينا أن نرفع سقف طموحاتنا نحو الأعلى. صحيح أن فترة التحضير الصيفية كانت صعبة بالنسبة للفريق، لكن ذلك لا يمنعنا من الإيمان بقدراتنا، مع مضاعفة الجهود لنكون في مستوى تطلعات جماهيرنا”.

وتحدث بلعطوي على هامش الحصة التدريبية الأولى لـ ”الغالية”، التي أجريت الإثنين بمدينة معسكر، مؤكدا أن فريقه ”ستكون له كلمته”، رغم إقراره بصعوبة المهمة. وأضاف: “أتوقع شخصيا أن تكون بطولة الرابطة الثانية الموسم المقبل أصعب من السابقة، ومع ذلك أنا مقتنع بأن كل الأندية تملك نفس الحظوظ”.

وفي سياق آخر، حرص بلعطوي على طمأنة أنصار فريقه بخصوص “السير الجيد” لعملية الاستقدامات التي تشرف عليها إدارة النادي بالتنسيق مع الطاقم الفني. وتابع في هذا الصدد: “عملية الانتدابات لم تنته بعد في غالي معسكر. نحن على اتصال مع لاعبين مميزين يملكون خبرة في بطولة الرابطة الثانية لتعزيز صفوف الفريق”.

وفي انتظار استكمال التعداد، تعاقد النادي حتى الآن مع حوالي 12 لاعبا جديدا، في إطار “ثورة حقيقية” تقوم بها الإدارة الجديدة برئاسة سبحان بوشنتوف لتجديد تشكيلتها. يذكر، أن غالي معسكر، الذي ضمن بصعوبة بقائه في الرابطة الثانية خلال الموسم الماضي، سينافس ضمن مجموعة وسط-غرب برسم النسخة القادمة من البطولة التي ستنطلق مطلع سبتمبر 2025.