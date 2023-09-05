“علينا أن نكون في المستوى لتحقيق الأهداف”

لاعبو الخضر يتحدثون عن مبارتي تنزانيا والسنغال:

أجمع لاعبو المنتخب الوطني على أهمية المبارتين أمام تنزانيا الرسمية والسينغال الودية، مؤكدين عزمهم على رفع التحدّي في الاختبار الودي الصعب أمام بطل إفريقيا، المنتخب السينغالي.

أكد لاعب أونجي الفرنسي، حيماد عبد اللي، على أهمية مواجهة تنزانيا، معتبر إياها تحضيرية وتأهيلية لقادم المواعيد، قائلا: “مباراة تنزانيا تأهيلية، لذا، علينا التعامل معها بجدية، والعمل على تحقيق الفوز على ملعبنا”. كما أضاف الدولي الجزائري، بخصوص ودية السنغال: “المواجهة الثانية أمام منتخب السنغال، بدكار، ستكون صعبة، علينا وضع كل إمكانياتنا في مواجهة المنتخب السنغالي، من أجل تحقيق الفوز”.

من جهته، كشف آدم زرقان عن أهدافه مع المنتخب في المرحلة المقبلة، كما عبّر عن ارتياحة لتواجد كل المجموعة خلال التربص الحالي. وصرح زرقان: “كل اللاعبين المعنيين بهذا التربص سجّلوا حضورهم اليوم بالجزائر”، كما أضاف: “سنعمل على التحضير كما ينبغي لمواجهتي تنزانيا والسنغال، من أجل تقديم أداء في المستوى”، وتابع: “الأهم بالنسبة لنا هو إسعاد الجمهور الجزائري، خاصة خلال كأس أمم إفريقيا المُقبلة، بعد تخييب أملهم في (الكان) الماضي”.

وفي نفس السياق، اعتبر خيركوف غيتون مواجهة تنزانيا تحضيرية تحسبا للمواجهات القادمة، معتبرا كأس إفريقيا أهم تحدّ يجب العمل عليه من الآن.

وقال غيتون: “سنخوض، خلال هذا التربص، مباراة تأهيلية، والتي يجب علينا التعامل معها بجدية، قبل المباراة الكبيرة أمام السنغال”، كما أضاف: “مباراة السنغال ستسمح لنا بالتطوّر أكثر، وستكون أفضل تحضير بالنسبة لنا، تحسبا لكأس أمم إفريقيا”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه تنزانيا غدا الخميس، برسم الجولة الأخيرة من تصفيات “كان” 2023 على ملعب عنابة، تليها ودية أمام السنغال يوم 12 من ذات الشهر.