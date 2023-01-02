“علينا تقديم كل ما لدينا حتى يستعيد الخضر مكانتهم”

حارس الخضر لكرة اليد خليفة غضبان:

صرّح حارس الخضر لكرة اليد، خليفة غضبان بالجزائر، بأنّ اللاعبين المشاركين في بطولة العالم 2023 المقرّرة ببولونيا والسويد (11-29 جانفي)، “ملزمون على تقديم كل ما لديهم” بهدف تمكين الفريق الوطني من استعادة مكانته.

في تصريحات صحفية، قال حارس نادي دينامو بوخارست الروماني قبل استئناف تدريبات الخضر بقاعة حرشة حسان في العاصمة: “نحن بصدد التحضير لهذه البطولة بهدف تشريف كرة اليد الجزائرية، وتمكين المنتخب الوطني من استعادة مكانته، في هذا الموعد الكبير، كل لاعب مطالب بتقديم أفضل ما لديه لتمثيل بلده أحسن تمثيل، اللاعبون محفّزون بما فيه الكفاية لتحقيق مشوار جيد”.

وعن مجموعة الجزائر، التي تضم منتخبات قطر وصربيا وألمانيا قال الحارس السابق لمولودية الجزائر: “وقّعنا في مجموعة صعبة للغاية تضم بطل آسيا (قطر) وصربيا وألمانيا، وهي منتخبات ذات مستوى عالٍ، فعلينا فقط أن نرفع التحدي أمامها”.