“عليه أن يُجهّز نعشه”.. ما قصة الحاخام “الإسرائيلي” الذي هدّد ماكرون؟

أثار مقطع فيديو لحاخام “إسرائيلي” ضجة كبيرة بعد أن وجّه تهديدات صريحة بالقتل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعيا إياه لـ “تجهيز نعشه” بسبب اعترافه بدولة فلسطين.

وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا بعد نشر مقطع فيديو يُهاجم فيه ديفيد كوهين، الرئيس ماكرون بعنف، مُتهما إياه بـ”إعلان الحرب على الله” بسبب خطته للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ودفعت هذه التهديدات الصريحة مكتب المدعي العام في باريس إلى فتح تحقيق بتهمة “تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية”، عُهد بها إلى الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية.

في هذا الفيديو، ومدته 37 دقيقة، على يوتيوب، بعنوان “صلاة موسى ربنا”، يُدلي الحاخام ديفيد دانيال كوهين، الذي يبدو أنه مُقيم في تل أبيب، بتصريحات لاذعة للغاية ضد ماكرن، متهما إياه بإظهار “معاداته العميقة للسامية” بالتزامه بالاعتراف بدولة فلسطينية.

أضاف قائلا: “لا بد أن هذا الرئيس الفرنسي يعلم أن لديه كل المصلحة في تجهيز نعشه”.

واعتبر العديد من القادة السياسيين، بمن فيهم برونو ريتيلو، هذه التهديدات “حقيرة”، وفي مناسبات أخرى، ندد وزير الداخلية بـ”تصريحات غير مقبولة بتاتًا”، وأشار إلى أنه “صادر منصة فاروس فورًا لمنع نشرها”.

كما أبلغ المحاكم بالوقائع، بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي مواجهة الانفعالات التي أثارها، أدان الحاخام الأكبر لفرنسا، حاييم كورسيا، بشدة التصريحات التي قال إنها “حقيرة لا تُطاق” تلك التي أدلى بها ديفيد دانيال كوهين.

وأوضح أن الأخير “لم يشغل منصبا حاخاميا في فرنسا قط”، وأنه “لم يتلقَّ تدريبًا ولم يتخرج من المدرسة الحاخامية الفرنسية”، وفق ما نشره موقع 20 minutes.

